Tolhuin tiene 53 años y un parto aún es noticia: el Estado lo celebra como si fuera un logro

Este domingo, un bebé nació en el Hospital Modular de Tolhuin luego de que su madre —con un embarazo de 36 semanas— ingresara en una urgencia obstétrica. El equipo médico actuó rápido, resolvió la situación y ambos quedaron en buen estado. Esa es la parte humana, la que merece alegría sincera.

La parte política es más incómoda: el Gobierno provincial convirtió este episodio en una “buena noticia” y lo presentó como un avance sanitario. Un parto. En 2025. En una localidad fundada hace 53 años. Y en un edificio que jamás fue pensado como hospital permanente.

Un “hospital” que existe solo porque hubo pandemia

El nacimiento ocurrió en el Hospital Modular, una estructura que llegó a Tolhuin durante el COVID-19. Fue diseñada como solución temporal, para un contexto excepcional. Sin embargo, la Provincia la dejó como única base sanitaria permanente.

Si la pandemia no hubiera obligado a su instalación, Tolhuin hoy seguiría sin un centro asistencial capaz de resolver un parto urgente. Ese es el dato que no aparece en los posteos oficiales.

Tolhuin no tiene hospital por planificación: tiene módulo por emergencia.

53 años sin infraestructura sanitaria real

Tolhuin nació el 9 de octubre de 1972 y hoy tiene 53 años. Creció en habitantes, comercios, barrios y expectativas. Lo que nunca creció a la par fue el Estado.

Durante generaciones, cuando una mujer entraba en trabajo de parto, la única opción real era manejar por la Ruta 3 hacia Ushuaia o Río Grande. Entre nieve, viento, hielo o madrugada. La ruta fue, durante medio siglo, la verdadera “guardia obstétrica” de la ciudad.

Por eso duele y sorprende que, en 2025, un parto dentro de la localidad se convierta en noticia destacada. Habla de un Estado atrasado, no de un avance.