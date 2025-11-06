Ushuaia acelera el plan de recuperación vial y avanza en múltiples frentes antes del verano

ShelknamsurRío Grande 27/10/2025
El Municipio de Río Grande informó que el punto de venta de RGA Alimentos, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), continúa atendiendo con normalidad y ofreciendo productos frescos a precios competitivos para las familias riograndenses.
Mariano LópezPolítica04/11/2025
La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, sostuvo que “planificar el crecimiento urbano con equidad es el desafío de todas las gestiones”. Lo dijo durante un panel universitario sobre gobernanza urbana. El mensaje buscó instalar la idea de una política sostenida en el tiempo, pero omitió un dato imposible de pasar por alto: los barrios informales siguen expandiéndose a un ritmo que el Estado no logra acompañar.
ShelknamsurUshuaia04/11/2025
Con el equivalente a un mes de lluvia acumulado en apenas 48 horas, Ushuaia atraviesa uno de los temporales más fuertes de la temporada. El COE municipal se reunió de urgencia y puso en marcha un operativo que ya involucra a más de cien trabajadores y treinta vehículos para asistir a los barrios más afectados y mitigar el impacto del agua en viviendas y calles.
Mariano LópezDe interés 04/11/2025
Un parto en Tolhuin es noticia. Y eso incomoda: hablamos de una localidad con 53 años que todavía celebra como logro lo que debería ser rutina. Que un nacimiento se presente como avance revela la carencia. Histórico no es el parto; histórico sería que Tolhuin tuviera un hospital y no un módulo de pandemia. Desde 1972, las familias recorren la Ruta 3 para parir en Ushuaia o Río Grande. No por elección: por abandono. Y en 2025, la ruta sigue siendo la verdadera “guardia obstétrica” de la ciudad.
ShelknamsurRío Grande 04/11/2025
Los productos de RGA Alimentos dieron un paso histórico: por primera vez fueron comercializados a un crucero de turismo antártico, en el marco de un acuerdo con Carnicerías Trelew que permitió que alimentos elaborados en Río Grande lleguen directamente al continente blanco.
ShelknamsurJudiciales 04/11/2025
En un pronunciamiento que marca un nuevo capítulo en la discusión institucional, ingresó hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja presentado por el legislador Jorge Andrés Lechman (SF) contra el proceso de reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo provincial. Con este ingreso, el expediente ya está en el máximo tribunal del país, que inicia ahora la etapa de análisis preliminar: una instancia reservada para evaluar la admisibilidad del planteo, con un plazo abierto e indeterminado, como ocurre en todos los recursos de queja.
ShelknamsurRío Grande 06/11/2025
En línea con una agenda que busca fortalecer la prevención en los ámbitos de trabajo, el Municipio de Río Grande avanzó esta semana con una serie de capacitaciones destinadas a equipos de diversas áreas operativas. Las jornadas, coordinadas por la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral de la Secretaría de Gestión Ciudadana, se realizan en articulación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
ShelknamsurUshuaia06/11/2025
La Dirección de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, mantiene activo el programa municipal de castraciones gratuitas para perros y gatos, una estrategia que apunta a reducir la reproducción descontrolada y a mejorar la convivencia en los barrios.
ShelknamsurUshuaia06/11/2025
En el marco del programa de recuperación vial que impulsa la Municipalidad de Ushuaia, cuadrillas de Bacheo y Servicios Públicos mantienen un despliegue constante en distintos puntos de la ciudad para mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.
ShelknamsurUshuaia06/11/2025
La Municipalidad de Ushuaia lanzó una nueva edición de la Expo Ambiente, la 9ª consecutiva, en una jornada que reunió a instituciones, emprendimientos y actores locales comprometidos con la sostenibilidad. El evento, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, continuará este jueves 6 en el polideportivo Cochocho Vargas con actividades, charlas y espacios interactivos destinados a concientizar sobre el cuidado del ambiente.