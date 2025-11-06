Ushuaia acelera el plan de recuperación vial y avanza en múltiples frentes antes del verano

Durante los últimos días, los trabajos se concentraron en el barrio San Vicente de Paul y en calles del sector céntrico, donde se ejecutaron tareas de bacheo para atender los sectores más comprometidos por el desgaste invernal. En paralelo, equipos municipales avanzaron con la reparación de cordones, la recuperación de rampas y el sellado de juntas en avenidas de gran circulación, acciones que apuntan a garantizar mejores condiciones tanto para conductores como para peatones.

Como parte del operativo de mantenimiento previo a la temporada estival, el Municipio también intensificó la puesta en valor de espacios públicos en la zona céntrica. Allí se llevan adelante tareas de reparación de baldosas, pintura, parquización, limpieza de veredas y acondicionamiento general, además de la preparación de superficies para su posterior pintado.

Estas intervenciones se complementan con la limpieza de alcantarillas pluviales, el repaso de cordones y cunetas, y la repintura de sendas peatonales y rampas de accesibilidad, en una agenda que busca ordenar la ciudad de cara al flujo turístico que se incrementa durante el verano.

Los trabajos continuarán en los próximos días tanto en el centro como en otros sectores de Ushuaia, con la intención de llegar a la temporada estival con la infraestructura urbana en mejores condiciones para residentes y visitantes.