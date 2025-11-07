Río Grande refuerza la capacitación en seguridad laboral para mejorar la prevención en áreas municipales

El Municipio de Río Grande avanza con un esquema de capacitaciones destinado a fortalecer la prevención y la seguridad en los distintos espacios de trabajo, a través de la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral de la Secretaría de Gestión Ciudadana. Las jornadas se desarrollan en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y alcanzan a empleados del Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, centros de salud municipales, la Planta de Faena, plantas potabilizadoras, el Cementerio y el Parque de Deportes Urbanos, entre otros sectores.

Durante los encuentros, los equipos municipales trabajan sobre el uso y manejo de extintores, identificación de tipos de fuego y procedimientos ante un principio de incendio. También se abordan riesgos habituales del ámbito laboral —incendios, atrapamientos, cortes, caídas, riesgo eléctrico, radiaciones, quemaduras y enfermedades laborales— y se profundiza en la organización frente a situaciones críticas mediante planes de emergencia, simulacros y definición de roles y puntos de encuentro.

Las capacitaciones apuntan a consolidar una cultura de seguridad activa, mejorar la respuesta ante emergencias y garantizar el cumplimiento de los lineamientos que establece la SRT en materia de salud y prevención.

Con esta agenda de formación continua, el Municipio reafirma su compromiso con el cuidado y la protección de sus trabajadores, y busca optimizar las condiciones laborales para prevenir accidentes en todas las áreas operativas.

