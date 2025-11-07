Río Grande suma una réplica del histórico Barquito Azul al playón del Parque de los 100 Años

Los trabajos fueron supervisados por el intendente Martín Perez y la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, quienes recorrieron el sector para verificar los avances.

“Con la incorporación de esta réplica del Barquito Azul buscamos seguir poniendo en valor los elementos que forman parte de nuestra historia y fortalecer la identidad de los espacios públicos”, sostuvo el Intendente. Además, adelantó que “muy pronto los más pequeños podrán disfrutar de este juego”, que se integrará a la oferta recreativa del parque.

La intervención forma parte del plan municipal de recuperación y modernización de espacios públicos, con el objetivo de reforzar el sentido de pertenencia y ofrecer propuestas seguras y atractivas para las familias de la ciudad.