Río Grande alerta por ventas irregulares de lotes: qué chequear antes de firmar y cómo evitar fraudes

Ante el aumento de ofertas informales, el Municipio recordó los pasos básicos para comprar un terreno en regla y advirtió que la escritura pública es el único instrumento que transmite la propiedad.

Río Grande 09/11/2025
El Municipio de Río Grande difundió una guía práctica para quienes estén por invertir en un terreno y así evitar estafas o conflictos posteriores. La recomendación central es avanzar solo cuando la titularidad y las condiciones urbanas del lote estén plenamente verificadas.

En primer lugar, se debe constatar la identidad y la legitimidad del vendedor. No alcanza con un nombre o un número de teléfono: es clave corroborar el DNI y que la persona efectivamente sea la dueña. Ese dato se cruza con el título de propiedad inscripto a su nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble (Moyano 780). Al momento de la consulta, conviene pedir el número de partida inmobiliaria y verificar que los datos coincidan con el lote ofrecido.

Otro punto sensible son los servicios. La Ordenanza Municipal N.° 2863/11 (Código de Desarrollo Territorial) prohíbe la venta de lotes sin servicios. Si el anuncio promete “próximamente” o “a cargo del comprador”, desconfíe: antes de pagar, confirme por ventanilla si el terreno figura con redes y factibilidad real.

También se sugiere evitar ofertas poco realistas —publicaciones en redes sociales, carteles en la vía pública, precios llamativamente bajos— y verificar si el uso previsto (vivienda, local comercial, galpón, viviendas en altura) es compatible con la zona según el Código de Desarrollo Territorial (O.M. 2863/11). Comprar un lote barato para un destino que el zonamiento no permite suele terminar en pérdidas y litigios.

Un recordatorio legal clave: un boleto de compraventa no lo convierte en propietario. Tiene efectos entre las partes —es un contrato entre privados—, pero la transferencia del dominio de un inmueble se perfecciona únicamente por escritura pública y su inscripción registral.

Dónde asesorarse

Quienes tengan dudas pueden acercarse a la Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (Dirección de Desarrollo Urbano y Dirección de Catastro), en 9 de Julio N.° 601, de lunes a viernes, de 9 a 16. También pueden escribir a [email protected].

Claves antes de comprar (en lenguaje llano)
— Verifique identidad del vendedor y que sea el titular registral del lote.
— Pida y chequee el título y la partida inmobiliaria en el Registro (Moyano 780).
— Confirme servicios habilitados: la venta sin servicios está prohibida (O.M. 2863/11).
— Desconfíe de “gangas” y publicaciones informales.
— Asegúrese de que el uso que proyecta esté permitido por el Código de Desarrollo Territorial.
— Para ser dueño, escritura pública. El boleto solo genera obligaciones entre vendedor y comprador.
 
 
 

