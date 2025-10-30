ATE endurece la protesta: cortes en la Ruta 3 y un reclamo que expone el desgaste del Gobierno

Jonathan Chocobar, referente de ATE, explicó en declaraciones a Radio Provincia que la propuesta oficial volvió a repetir lo mismo: un 2% para noviembre —a cobrarse en diciembre—, un bono de $1.000 y el incremento del 4% para las guardias. “Siguen dilatando la mesa. Dejaron afuera junio, julio y tampoco quieren discutir octubre”, cuestionó.

Un salario que no alcanza ni para el alquiler

Chocobar remarcó que la situación es insostenible: “Los salarios de $700.000 no alcanzan ni siquiera para pagar un alquiler”. Según dijo, esta preocupación quedó asentada en las últimas actas paritarias. “Pedimos que el Gobierno nos convoque con una propuesta seria, que realmente satisfaga la necesidad de los trabajadores”, señaló.

El corte de ruta, por ahora, no es total: se habilita el tránsito en ambas manos cada 40 minutos o una hora. ATE recibió además el acompañamiento de Camioneros y del legislador Tomás García, lo que agrega presión política al conflicto.

Discriminación salarial y un presupuesto que no aparece

El gremio reiteró que el Ejecutivo discriminó a ciertos sectores al otorgar aumentos selectivos, dejando afuera a los trabajadores de “sector seco” y “sector húmedo”. También informaron que presentaron una propuesta para modificar el presupuesto legislativo y avanzar de una vez con el Convenio Colectivo de Trabajo.

“Estamos cansados de trabajadores de primera y de segunda. Presentamos una propuesta para ampliar el presupuesto 2026 de la Legislatura y todavía nos siguen dando vueltas. Tendrán que venir a dar la cara los representantes del Ejecutivo si quieren que levantemos esta medida”, advirtió Chocobar.

Un conflicto que se profundiza

El dirigente aclaró que el reclamo no responde a la coyuntura electoral, sino a una demanda histórica. “Esto lo venimos planteando desde antes, no por las elecciones. Es una llamada de atención al Gobierno, que tiene la llave para destrabar el conflicto”, cerró.