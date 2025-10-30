Ushuaia avanza con el retiro de autos abandonados: ya secuestraron 14 y prevén llegar a 40 en los próximos días

La Municipalidad de Ushuaia profundizó esta semana el operativo para retirar vehículos abandonados de la vía pública, una medida que apunta a recuperar espacios urbanos y ordenar sectores que durante años estuvieron ocupados por autos en desuso.

Según confirmaron fuentes de la Secretaría de Gobierno, el miércoles se concretó el secuestro de 14 unidades, mientras que en los próximos días el total ascenderá a 40 vehículos retirados. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito, que coordinó el traslado de los rodados hacia el predio de chatarra ubicado junto al relleno sanitario, una vez finalizados los pasos administrativos correspondientes.

Desde el área remarcaron que antes de ejecutar cada retiro se cumplió con todas las notificaciones y actuaciones administrativas exigidas por la normativa, garantizando el debido proceso y evitando intervenciones arbitrarias.

La Secretaría de Gobierno destacó que este tipo de acciones “permiten mejorar la seguridad vial, liberar espacios públicos y mantener el orden en la ciudad”, en línea con el plan de ordenamiento urbano que impulsa el Ejecutivo municipal.

El operativo continuará durante los próximos días en diversos barrios, donde se encuentran identificados nuevos vehículos en situación de abandono.

