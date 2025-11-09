Río Grande afina los preparativos para una nueva edición de la Fiesta del Encendido del Arbolito, con Luck Ra como figura central

La expectativa es alta, sobre todo después de lo ocurrido en 2023, cuando Los Palmeras convocaron a más de 65 mil personas, marcando un récord provincial y transformando el evento en el mayor encuentro popular de Tierra del Fuego.

En esta edición, además del tradicional encendido del arbolito, la celebración coincidirá con el quinto aniversario del Parque de los 100 Años, lo que sumará un condimento especial a la jornada. La presentación de Luck Ra —uno de los artistas más escuchados del país— anticipa un cierre cargado de energía, con un repertorio que ya forma parte de las playlists familiares.

Desde el Municipio destacaron que la propuesta está pensada para toda la comunidad: vecinos, vecinas y visitantes de la región que cada diciembre se acercan a compartir el inicio simbólico de las fiestas. La invitación es abierta y busca recuperar ese espíritu de encuentro que, en los últimos años, convirtió al Encendido del Arbolito en una marca registrada de la ciudad.