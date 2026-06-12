Vuoto participó de una jornada recreativa junto a adultos mayores en Ushuaia

Cerca de 90 adultos mayores forman parte de las propuestas impulsadas por el Municipio de Ushuaia, que incluyen actividad física, baile, aquagym y yoga. El intendente Walter Vuoto acompañó una de las jornadas desarrolladas en el Polideportivo Hugo Ítalo Favale.
Ushuaia12/06/2026ShelknamsurShelknamsur

l intendente Walter Vuoto compartió una jornada de encuentro, recreación y actividad física junto a adultos mayores que participan de las actividades organizadas por la Municipalidad de Ushuaia. La propuesta se desarrolló en la Cancha 4 del Polideportivo Municipal Hugo Ítalo Favale y contó con la presencia de funcionarios y personal de distintas áreas.

La iniciativa forma parte de las políticas que lleva adelante el Municipio para promover el bienestar integral de las personas mayores, a través de espacios de socialización, contención y hábitos saludables.

Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano señalaron que alrededor de 90 adultos mayores participan regularmente de las distintas actividades. Entre ellas se encuentran clases de baile y actividad física que se realizan los martes en el gimnasio Cochocho Vargas, jornadas recreativas los jueves en la Cancha 4, además de propuestas de aquagym y yoga en el Polo de Andorra.

La secretaria del área, Verónica Maestro, destacó la importancia de sostener estos espacios de encuentro. "Buscamos fomentar el cuidado de la salud y generar ámbitos de contención que tienen una gran convocatoria", expresó.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que estas acciones apuntan a fortalecer los vínculos, promover el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante actividades que combinan recreación, movimiento y participación comunitaria.

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