US$ 2,45 millones, un Bell 427 parado y pilotos entrerrianos sin experiencia en rescates de montaña

Recién ahora se conocieron videos y fotografías del rescate del 6 de diciembre de 2025 en el Ojo del Albino, donde la aeronave estuvo más de una hora intentando descender para evacuar a un turista que había sufrido un infarto. Hubo maniobras frustradas, marcas que habría dejado el rotor de cola sobre la nieve y las piedras y, finalmente, el helicóptero se retiró. Después intervino HeliUshuaia, que logró trasladar al turista hacia la ciudad. Horas más tarde falleció.

La compra del Bell 427 fue presentada por el Gobierno provincial como una inversión estratégica. Después de los incendios forestales que dejaron al descubierto la falta de medios aéreos propios, la Provincia desembolsó US$ 2,45 millones para incorporar una aeronave que prometía reforzar la respuesta ante incendios, evacuaciones sanitarias y rescates de alta complejidad.

Pero el helicóptero elegido tenía una particularidad.

Bell dejó de fabricar el Bell 427 hace más de una década y apenas se construyeron 84 unidades en el mundo antes de ser reemplazado por el Bell 429. Eso implica una menor disponibilidad de repuestos, menos talleres especializados y una cantidad muy reducida de pilotos habilitados para operarlo.

La Policía de Entre Ríos fue una de las pocas instituciones argentinas que utilizó este modelo. En 2007, siete oficiales fueron enviados a Dallas, Estados Unidos, para capacitarse específicamente en el manejo del Bell 427. Aquella formación convirtió a la fuerza entrerriana en una de las escasas estructuras del país con personal habilitado para este tipo de aeronaves.

Por ese motivo, Tierra del Fuego terminó dependiendo de policías entrerrianos en actividad para poner en funcionamiento uno de los recursos más sensibles del sistema de emergencias provincial.

Sin embargo, las dudas aparecieron cuando el helicóptero tuvo que intervenir en una emergencia real.

El 6 de diciembre de 2025, un turista sufrió un infarto mientras realizaba una excursión en la zona del Ojo del Albino.

El Bell 427 provincial fue desplegado para evacuarlo.

Los videos y fotografías que recién ahora comenzaron a difundirse muestran una escena que todavía genera preguntas. Durante más de una hora, el helicóptero intentó descender sin éxito. Dio vueltas sobre el sector, realizó distintas aproximaciones y volvió a elevarse. Las condiciones eran difíciles: nieve, pendientes pronunciadas, piedras expuestas y ráfagas cambiantes.

Las imágenes muestran marcas sobre la nieve y las piedras que, según quienes estuvieron presentes durante el operativo, corresponderían al paso del rotor de cola durante una de las aproximaciones más comprometidas.

Finalmente, la aeronave provincial abandonó la maniobra sin poder evacuar al turista.

La emergencia obligó a convocar a HeliUshuaia. La empresa privada despegó desde Ushuaia, llegó hasta el lugar, aterrizó y logró evacuar al turista hacia el Hospital Regional Ushuaia.

Horas más tarde, el hombre falleció.

Nadie discute que los policías entrerrianos sepan volar un Bell 427. Fueron entrenados específicamente para hacerlo. Tampoco se cuestiona la licencia que poseen para operar una aeronave tan particular.

La discusión es otra.

En Ushuaia existe un piloto habilitado para el Bell 427 y con experiencia acumulada en rescates de montaña. Sin embargo, nunca fue incorporado al esquema operativo del helicóptero provincial.

Eso abre una pregunta que el Gobierno todavía no respondió: ¿por qué se eligió sostener un sistema basado exclusivamente en pilotos provenientes de otra provincia cuando existía experiencia local disponible para actuar en escenarios como los fueguinos?

El rescate del Ojo del Albino también deja otro interrogante.

¿Era necesario que el Estado invirtiera US$ 2,45 millones en la compra de un helicóptero propio, asumiera costos de mantenimiento, dependiera de pilotos traídos desde otra provincia y montara una estructura operativa desde cero, cuando en Ushuaia ya existía una empresa privada como HeliUshuaia con más de veinte años de experiencia volando en este tipo de escenarios?

HeliUshuaia no apareció después de la compra del Bell 427. Lleva más de dos décadas volando en Tierra del Fuego, conoce los sectores más complejos y cuenta con experiencia específica en rescates y vuelos de montaña.

El operativo del 6 de diciembre terminó exponiendo dos modelos distintos. Por un lado, un sistema estatal construido a partir de una inversión millonaria, una aeronave discontinuada y pilotos provenientes de otra provincia. Por el otro, una estructura privada consolidada, con conocimiento del terreno y capacidad operativa demostrada.

No se trata de afirmar que el Estado no deba contar con recursos propios. Pero sí de preguntarse si la decisión adoptada fue la más eficiente para una provincia donde los minutos cuentan y donde muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte depende de un aterrizaje exitoso.

Hoy, además, el Bell 427 no estaría operativo por otros motivos técnicos.

El Gobierno deberá explicar por qué eligió una aeronave que ya no se fabrica, cómo garantiza el acceso a repuestos, por qué dejó afuera experiencia local y si la inversión de US$ 2,45 millones respondió a las necesidades reales de una provincia donde ya existía un operador con décadas de experiencia en rescates de montaña.

El operativo del Ojo del Albino no cambió lo que ocurrió aquel 6 de diciembre. Pero sí dejó en evidencia decisiones que tiene que explicar a la sociedad: la elección del helicóptero, el esquema de pilotos adoptado y el motivo por el cual Tierra del Fuego decidió construir desde cero un sistema propio cuando parte de esa experiencia ya estaba disponible en la provincia.