Tolhuin cerró las Termas hasta nuevo aviso tras la derogación del esquema tarifario

Las Termas de Tolhuin permanecerán cerradas al público hasta nuevo aviso. La decisión fue informada por el Municipio luego de la derogación de la ordenanza que establecía el esquema tarifario para el funcionamiento del complejo termal, una medida adoptada por el Concejo Deliberante.

Desde el Ejecutivo municipal sostuvieron que la eliminación de esa herramienta normativa impide sostener el funcionamiento previsto del espacio y avanzar con la nueva etapa de mejoras que estaba planificada para el predio.

Según el comunicado oficial, el Municipio proyectaba inversiones, tareas de mantenimiento, fortalecimiento de servicios e incorporación de nuevas prestaciones para mejorar la experiencia de vecinos y visitantes. Sin embargo, esas acciones quedarán suspendidas en lo que respecta a la apertura al público, mientras continúan los trabajos internos y se buscan las herramientas administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento del lugar.

La decisión se da en medio de una tensión política entre el Municipio y el Concejo Deliberante. Desde el Ejecutivo local remarcaron que la derogación de la ordenanza fue una decisión ajena al Municipio y plantearon que, sin ese marco tarifario, no resulta posible sostener la operatoria prevista del complejo.