La Municipalidad realizará una nueva Expo Emprendiendo 2026 en el Cochocho Vargas

La iniciativa es organizada por la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano y la Secretaría de Economía y Finanzas, con el objetivo de generar un espacio de exposición, comercialización y difusión para emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

Durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer stands de gastronomía, diseño, artesanías, producción regional y distintos proyectos productivos locales. La propuesta busca fortalecer el consumo local y acompañar a quienes desarrollan emprendimientos independientes en Ushuaia.

Desde el Municipio destacaron que la Expo Emprendiendo se consolidó como un espacio de encuentro entre la comunidad y el entramado emprendedor local. Además, remarcaron que cada edición permite ampliar redes de trabajo, abrir nuevas oportunidades de venta y visibilizar la producción fueguina.

La actividad será abierta a la comunidad y se desarrollará durante el fin de semana en el microestadio Cochocho Vargas, con entrada libre para quienes quieran acompañar a los emprendedores locales y acceder a productos regionales, artesanales y gastronómicos.