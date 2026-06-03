La Municipalidad realizará una nueva Expo Emprendiendo 2026 en el Cochocho Vargas

La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante una nueva edición de la Expo Emprendiendo 2026, que este año tendrá una propuesta vinculada al Mundial y contará también con el Mercado Concentrador. La actividad se realizará los días 6 y 7 de junio, de 14 a 20 horas, en el microestadio Cochocho Vargas.
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La iniciativa es organizada por la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano y la Secretaría de Economía y Finanzas, con el objetivo de generar un espacio de exposición, comercialización y difusión para emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

Durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer stands de gastronomía, diseño, artesanías, producción regional y distintos proyectos productivos locales. La propuesta busca fortalecer el consumo local y acompañar a quienes desarrollan emprendimientos independientes en Ushuaia.

Desde el Municipio destacaron que la Expo Emprendiendo se consolidó como un espacio de encuentro entre la comunidad y el entramado emprendedor local. Además, remarcaron que cada edición permite ampliar redes de trabajo, abrir nuevas oportunidades de venta y visibilizar la producción fueguina.

La actividad será abierta a la comunidad y se desarrollará durante el fin de semana en el microestadio Cochocho Vargas, con entrada libre para quienes quieran acompañar a los emprendedores locales y acceder a productos regionales, artesanales y gastronómicos.

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