La Municipalidad de Ushuaia volvió a reclamar por coparticipación y espera una propuesta concreta del Gobierno

La Municipalidad de Ushuaia volvió a plantear ante el Gobierno provincial el reclamo por los recursos coparticipables que aún no fueron transferidos. La deuda acumulada ya supera los $14.000 millones y el atraso ronda los 40 días entre la percepción de los fondos por parte de la Provincia y su giro efectivo a la capital fueguina.
 
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El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y fue encabezado por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo. También participaron representantes de los municipios de Río Grande y Tolhuin. Por la Municipalidad de Ushuaia estuvieron la secretaria de Economía y Finanzas, Araceli Oviedo Giménez, y el subsecretario Legal y Técnico, Sebastián Macucho.

Más allá del tono institucional de la reunión, el planteo de fondo volvió a dejar expuesto un conflicto político que el Gobierno provincial no logra ordenar: los municipios reclaman previsibilidad financiera para administrar recursos que les corresponden por ley y que resultan claves para sostener servicios, salarios, obras y funcionamiento diario.

Desde la Municipalidad de Ushuaia valoraron la reapertura del diálogo, pero remarcaron que el problema sigue sin una solución concreta. El atraso en las transferencias mantiene comprometida la planificación financiera de la ciudad y obliga al Municipio a sostener obligaciones con recursos que deberían llegar en tiempo y forma.

La discusión no pasa sólo por una diferencia contable. En el centro del reclamo aparece una cuestión política más profunda: la relación entre la Provincia y los municipios, la administración de los fondos públicos y la necesidad de reglas claras para evitar que los recursos coparticipables queden sujetos a los tiempos financieros del Ejecutivo provincial.

En la reunión, el Gobierno anticipó que en el próximo encuentro llevará una propuesta sobre cómo abonará la deuda que mantiene con los municipios. Sin embargo, todavía no hubo definiciones sobre plazos, montos ni mecanismos de pago.

La próxima reunión fue fijada para el 16 de junio. En la Municipalidad de Ushuaia esperan que ese encuentro no quede reducido a una nueva mesa de conversación y que finalmente aparezca una propuesta concreta para normalizar el flujo de fondos.

El reclamo de la capital fueguina también fue acompañado por los municipios de Río Grande y Tolhuin, que se sumaron al planteo por la necesidad de dar previsibilidad financiera a las administraciones locales.

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