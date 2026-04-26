Corazón de la Isla: plantaron más de 1.000 lengas para recuperar el área afectada por el incendio

Recuperación a largo plazo. La reforestación se desarrolla en la Reserva Corazón de la Isla tras el incendio de 2022, que afectó más de 7.500 hectáreas de bosque nativo en la zona de Tolhuin. Los trabajos se realizan en el marco de acciones compensatorias vinculadas al Proyecto Fénix e incluyen la plantación de renovales —plantas jóvenes trasladadas desde sectores donde deben ser removidas— para recuperar áreas degradadas. La regeneración del bosque es lenta: una lenga puede tardar entre 60 y 100 años en alcanzar su madurez, lo que refuerza la importancia de la prevención y el cuidado del ambiente.
 
 
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En la Reserva Provincial Corazón de la Isla se llevó adelante una nueva jornada de reforestación en los sectores afectados por el incendio forestal de 2022, donde se plantaron más de 1.000 ejemplares, principalmente de lenga, especie predominante en la zona.

La actividad se desarrolló como parte de una campaña de restauración que continuará con nuevas intervenciones en distintos puntos de la reserva, en el marco de un esquema de trabajo a mediano plazo.

Según se informó, los ejemplares utilizados son renovales extraídos de sectores donde su presencia interfiere con caminos vehiculares y senderos. Esta metodología permite, por un lado, mantener las áreas destinadas al uso público y, por otro, avanzar en la recuperación del ecosistema en zonas degradadas.

Desde el área ambiental se indicó que las tareas forman parte de un proceso de recuperación progresivo del bosque nativo, con el objetivo de restablecer las condiciones naturales del área protegida.

Asimismo, se recordó a quienes visiten la reserva la importancia de respetar la señalización vigente, ya que aún existen sectores no habilitados donde persisten riesgos, como la caída de árboles.

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