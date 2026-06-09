Ushuaia se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2026

La Municipalidad de Ushuaia avanza con los preparativos de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, uno de los eventos culturales más emblemáticos del invierno fueguino. La celebración se desarrollará entre el 12 y el 21 de junio, con una programación que incluirá más de treinta actividades destinadas a vecinos, vecinas y visitantes.
 
Ushuaia09/06/2026ShelknamsurShelknamsur

Este año, el festejo tendrá un fuerte protagonismo de los artistas y hacedores culturales de Tierra del Fuego. La propuesta contempla espectáculos musicales, actividades para las infancias, jornadas destinadas a adultos mayores, peñas, noches temáticas y diversas expresiones artísticas distribuidas en distintos espacios de la ciudad.

La Fiesta Nacional de la Noche Más Larga es una tradición que identifica a Ushuaia desde la década del setenta y que celebra el solsticio de invierno, cuando la capital fueguina atraviesa la noche más extensa del año. Con el tiempo, el evento se consolidó como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la provincia, convocando a miles de personas.

En esta edición 2026, el Municipio ratificó su decisión de sostener el festejo con un formato más austero, priorizando el talento local y una propuesta descentralizada. El objetivo es mantener viva una celebración profundamente ligada a la identidad fueguina, generando espacios de encuentro y fortaleciendo el circuito cultural de la ciudad.

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