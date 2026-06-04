Pelloli valoró la sanción de la ordenanza que autoriza la cesión de un terreno para el CAAD

El concejal Nicolás Pelloli destacó la sanción “por unanimidad” de la ordenanza que autoriza la cesión de un terreno municipal, en el que el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD) construirá su edificio propio. 
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“Después de mucho tiempo se dio el último paso y ahora la posibilidad de que el CAAD tenga su edificio es concreta”, celebró el edil, y recordó que “al proyecto de ordenanza lo trabajamos junto al  Ejecutivo municipal a partir de una definición del intendente Walter Vuoto” y fue acompañado por la totalidad del cuerpo deliberativo en la sesión del miércoles pasado. 

También valoró el involucramiento de “gran parte de la sociedad”, y del sector privado, en las diversas iniciativas que llevó adelante la institución para lograr el objetivo de tener su propio espacio, como la “Campaña del ladrillo”. 

Por otra parte, avaló el trabajo que se lleva adelante desde la Municipalidad de Ushuaia en relación a la gestión del suelo urbano que se destina a urbanizaciones y a emprendimientos comerciales, y afirmó que “todo se da en el marco de las normativas vigentes”. 

En diálogo con la prensa el edil sostuvo que desde la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial tiene “una mirada de crecimiento ordenado” de la ciudad, y agregó que “hay un equipo de planta permanente de mucha experiencia, que quiere mucho a la ciudad, que viene trabajando muy bien y que tiene mucho compromiso más allá de los colores políticos de cada gestión”. 

En cuanto a los procesos de desafectación de la tierra precisó que “contemplan tanto de tierras fiscales sin mensurar como espacios verdes” que en todos los casos “son evaluados por el Ejecutivo municipal y los ediles en el marco del Código de Planeamiento Urbano”, y posteriormente llegan al Concejo Deliberante  “con un visto bueno unánime o dividido, o con un dictamen negativo”.

Cuando se trata de la desafectación de espacios verdes “se compensa con otros espacios en los que  el medio ambiente es más delicado y requieren mayor posibilidad de resguardo”, explicó, y además mencionó que en el caso de la Urbanización General San Martín la ordenanza define reservar un 10% para espacios verdes “y la realidad es que se destinó un 40%”, lo que también se replicó en otras urbanizaciones. 

Ya en el cuerpo deliberativo “los debates que se dan habitualmente tienen que la definición de un espacio para urbanizar” teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la factibilidad para el tendido de servicios. 
“En algunos casos se votará la desafectación y en otros se requerirá una segunda lectura porque así los determina la Carta Orgánica municipal cuando hablamos de tierra”, concluyó Pelloli.

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