Río Grande refuerza la asistencia invernal a productores locales de alimentos

El Municipio entregó pellets, recasco de lenga y viruta a productores de la ciudad para sostener la actividad durante el invierno. La asistencia alcanza a establecimientos que trabajan con invernaderos, galpones avícolas y criaderos porcinos.
 
Río Grande 08/06/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Río Grande continúa con la asistencia a productores locales de alimentos durante la temporada invernal, a través de la entrega de pellets e insumos esenciales destinados a sostener la actividad en los meses más fríos del año. La medida es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo y forma parte del programa de Asistencia Invernal para Productores Fueguinos.

La asistencia está dirigida a productores que cuentan con estufas a biomasa, una herramienta incorporada a partir de un proyecto estratégico del Municipio para fortalecer la producción local. Según se informó, la iniciativa comenzó mediante la articulación de fondos de cooperación internacional y recursos municipales, y luego fue ampliada con inversión propia de la gestión local.

Actualmente, más de 130 establecimientos de Río Grande disponen de este equipamiento para calefaccionar invernaderos, galpones avícolas y criaderos porcinos. El objetivo es reducir el impacto de las bajas temperaturas, proteger cultivos, evitar el congelamiento del agua y garantizar mejores condiciones para la producción animal durante el invierno.

Los pellets entregados son elaborados a partir de aserrín prensado proveniente de la industria forestal fueguina. De esta manera, un subproducto de la actividad maderera se transforma en una fuente de energía renovable, eficiente y de bajo impacto ambiental.

Además, el Municipio distribuye recasco de lenga proveniente de aserraderos de Tolhuin para productores que utilizan salamandras convencionales, y viruta destinada principalmente a establecimientos avícolas y porcinos. Estos materiales son utilizados para camas y nidos, lo que contribuye al bienestar animal y a mejorar las condiciones sanitarias de manejo.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, sostuvo que el invierno representa uno de los mayores desafíos para quienes producen alimentos en la ciudad y remarcó que el Municipio continuará destinando recursos para acompañar al sector. También señaló que las estufas a biomasa, los pellets, el recasco y la viruta son herramientas concretas para sostener la producción de huevos, carne porcina y hortalizas durante todo el año.

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