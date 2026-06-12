Río Grande refuerza el Operativo Invierno con personal desplegado en distintos puntos de la ciudad
Con el objetivo de minimizar los inconvenientes generados por las nevadas y la formación de hielo, el Municipio mantiene activo el Operativo Invierno con cuadrillas distribuidas en distintos puntos estratégicos. Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre diversas áreas municipales, con intervención de personal y maquinaria específica.
Desde el Ejecutivo local señalaron que los equipos trabajan de forma preventiva y también en respuesta a los requerimientos que surgen a partir de las condiciones climáticas, priorizando arterias principales, accesos a establecimientos educativos, centros de salud y sectores de mayor circulación vehicular y peatonal.
Asimismo, se recordó a la comunidad la importancia de extremar las medidas de precaución al transitar por la vía pública, conducir con responsabilidad y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.
El despliegue continuará mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el propósito de sostener la conectividad urbana y brindar respuestas rápidas ante cualquier contingencia derivada del invierno.
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US$ 2,45 millones, un Bell 427 parado y pilotos entrerrianos sin experiencia en rescates de montaña
El Gobierno de Tierra del Fuego invirtió US$ 2,45 millones en un Bell 427, un helicóptero discontinuado del que apenas se fabricaron 84 unidades en el mundo. La escasez de pilotos habilitados para este modelo llevó a que su operación quedara en manos de policías en actividad de Entre Ríos, una de las pocas fuerzas del país que capacitó personal para volarlo. En Ushuaia existe un único piloto con licencia para operar el Bell 427 y experiencia en montaña, pero nunca fue incorporado al esquema provincial.