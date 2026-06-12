Río Grande refuerza el Operativo Invierno con personal desplegado en distintos puntos de la ciudad

Con el objetivo de minimizar los inconvenientes generados por las nevadas y la formación de hielo, el Municipio mantiene activo el Operativo Invierno con cuadrillas distribuidas en distintos puntos estratégicos. Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre diversas áreas municipales, con intervención de personal y maquinaria específica.

Desde el Ejecutivo local señalaron que los equipos trabajan de forma preventiva y también en respuesta a los requerimientos que surgen a partir de las condiciones climáticas, priorizando arterias principales, accesos a establecimientos educativos, centros de salud y sectores de mayor circulación vehicular y peatonal.

Asimismo, se recordó a la comunidad la importancia de extremar las medidas de precaución al transitar por la vía pública, conducir con responsabilidad y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.

El despliegue continuará mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el propósito de sostener la conectividad urbana y brindar respuestas rápidas ante cualquier contingencia derivada del invierno.