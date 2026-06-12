La Fiesta Nacional de la Noche Más Larga arranca con una agenda para todas las edades

Milonga, recorridos por murales, rock fueguino, propuestas para las infancias, café literario, cine de terror y una noche especial para adultos mayores forman parte de las actividades gratuitas que abrirán la edición 2026 de la tradicional celebración ushuaiense.
Ushuaia12/06/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia dio a conocer el cronograma de actividades del primer fin de semana de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2026, una propuesta que volverá a desplegar espectáculos y encuentros culturales en distintos espacios de la ciudad.

La agenda comenzará el viernes 13 con una milonga en la Antigua Casa Beban, donde habrá una clase abierta del Taller Municipal de Tango y la presentación de Tango Tres. Ese mismo día también se podrá recorrer el Museo de la Ciudad.

El sábado 14 será el turno del arte urbano con el Tour de Murales, que incluirá recorridos guiados por algunas de las obras más emblemáticas de Ushuaia. Además, se presentará el nuevo Mapa de Murales y se reeditará la propuesta de Museo Abierto en la Casa Pena. El cierre llegará con una nueva edición de la Noche de Rock en el Medio Caño, con la participación de bandas fueguinas como Jeeujeppen, Desdecero, F.U.R.I.A., RossMaision y los Sicarios del Rock, Grito Sagrado, Viejos Reyes y La Juntada Rock and Roll.

Las actividades continuarán el domingo con la Tarde de las Infancias en el Centro Cultural Esther Fadul, donde habrá espectáculos, talleres, rincón gamer y kermesse. Más tarde, la Antigua Casa Beban será sede de un Café Literario organizado junto a la Biblioteca Popular Sarmiento, con textos inspirados en el invierno y autores fueguinos.

El cronograma previsto para el lunes incluirá un ciclo de cine de terror con dos funciones de la película argentina "Aterrados", dirigida por Demián Rugna, y la tradicional Noche +60, destinada a personas mayores, con música en vivo, DJ y la participación de la Banda Municipal de Ushuaia.

Desde el Municipio destacaron que la nueva edición de la fiesta busca seguir fortaleciendo el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes, con una marcada presencia de artistas locales y actividades pensadas para todos los públicos.

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