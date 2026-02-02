Juicio político: una hipótesis que comienza a circular en Tierra del Fuego

En un contexto marcado por tensiones políticas y dificultades financieras persistentes, comenzó a mencionarse con mayor frecuencia una posibilidad que hasta ahora permanecía fuera del debate central: la eventual apertura de un proceso de juicio político al gobernador. No existen iniciativas formales ni presentaciones concretas, pero el tema empezó a circular en ámbitos jurídicos y políticos a medida que se profundiza la crisis provincial.

El planteo fue abordado por el abogado Raúl Aciar durante una entrevista en FM Artika. Sin pronunciarse de manera concluyente, Aciar marcó una línea clara: un juicio político no se impulsa sin causales objetivas y verificables. Se trata, explicó, de un mecanismo excepcional que exige fundamentos sólidos y responsabilidades precisas.

En ese marco, el abogado aludió a hechos que hoy concentran la atención pública. Entre ellos, la utilización de recursos provenientes del Puerto de Ushuaia para atender necesidades financieras del Ejecutivo provincial, la contratación de estudios jurídicos por montos expresados en moneda extranjera y un cuadro fiscal que obligó a gestionar asistencia extraordinaria para cumplir con el pago de salarios. Sin formular acusaciones directas, advirtió que, si estos elementos se confirman, no pueden quedar fuera del análisis institucional.

Aciar describió además un panorama económico delicado, con una provincia que enfrenta crecientes dificultades para sostener el funcionamiento regular del Estado. Señaló que la falta de previsibilidad comienza a trasladarse a la actividad privada y a la vida cotidiana, con impactos visibles en sectores sensibles como el turismo y los servicios vinculados a la operatoria portuaria.

Otro punto mencionado fue el cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia al momento de la transferencia del puerto por parte del Estado Nacional. Según el abogado, la sanción de normas provinciales que habrían habilitado el uso de fondos con destinos específicos abre interrogantes de orden institucional que exceden la discusión técnica y requieren una evaluación política más amplia.

También marcó una diferencia entre los tiempos de la Justicia y los de la política. Mientras los tribunales pueden demorar años en expedirse sobre la constitucionalidad de los actos administrativos o legislativos, las decisiones de gobierno producen efectos inmediatos sobre la economía, el empleo y la prestación de servicios. Por ese motivo, sostuvo que la resolución de este tipo de conflictos no puede quedar exclusivamente en manos del Poder Judicial.