Juicio político: una hipótesis que comienza a circular en Tierra del Fuego

Río Grande propone recorridos históricos y caminatas guiadas para redescubrir la ciudad durante febrero
En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.