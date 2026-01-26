Avanza el Programa de Recuperación Vial en Ushuaia con trabajos de bacheo y demarcación en el casco céntrico

En ese contexto, personal de la Dirección de Bacheo desarrolló trabajos en sectores clave del casco céntrico, con tareas sobre las calles Gobernador Paz y Gobernador Deloqui, además de intervenciones en el área conformada por Damiana Fique y Kayen, y en la intersección de Ascasubi y Kayen. Las acciones apuntan a optimizar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en zonas de alto tránsito.

De manera complementaria, se avanzó con tareas de demarcación de sendas peatonales en el centro de la ciudad, una acción orientada a fortalecer la señalización horizontal y mejorar la convivencia entre peatones y conductores en sectores de intensa actividad urbana.

Desde el área municipal detallaron que el proceso de bacheo se realiza a partir de una metodología técnica que incluye la detección del deterioro, el aserrado del sector afectado, la limpieza del área, la evaluación del estado de la base y, cuando corresponde, su recambio. Posteriormente, el bache es rellenado con biomezcla asfáltica —asfalto frío— y compactado, garantizando una terminación adecuada y mayor durabilidad de la intervención.

Asimismo, el Municipio informó que se encuentran en marcha diversas licitaciones para obras de repavimentación en distintos sectores de Ushuaia, entre ellos el circuito sanitario y el casco céntrico. Estas acciones forman parte de una planificación integral que busca mejorar la infraestructura vial y contribuir de manera sostenida a la calidad de vida de los vecinos y vecinas.