Desde Ushuaia, la Armada Argentina puso en marcha la tercera etapa de la Patrulla Antártica Naval Combinada

El aviso ARA Bahía Agradable zarpó desde la Base Naval Ushuaia para asumir el control de la fase “Charlie” de la operación binacional que la Argentina desarrolla junto a Chile en aguas antárticas, con foco en la seguridad de la navegación, la asistencia humanitaria y la protección ambiental.

Desde el muelle militar “Comodoro de Marina Augusto Lasserre”, en la Base Naval Ushuaia, la Armada Argentina inició la tercera etapa de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), una operación conjunta con la Armada de Chile que se desarrolla desde hace más de dos décadas en uno de los escenarios marítimos más exigentes del planeta.

La misión quedó a cargo del aviso ARA Bahía Agradable, que en esta fase —denominada “Charlie”— cumple funciones como Buque de Servicio Antártico. La unidad es comandada por el Capitán de Corbeta Leandro Ariel Bornancini y tomará formalmente el relevo del remolcador chileno ATF-60 Lientur, que estuvo a cargo de la etapa anterior del patrullaje.

El zarpe fue acompañado por el Comandante del Área Naval Austral, Contraalmirante Guillermo Alberto Prada, junto a autoridades navales y personal de la Fuerza, en un acto que volvió a poner en primer plano el rol estratégico de Ushuaia como puerta de entrada natural a la Antártida.

La Patrulla Antártica Naval Combinada opera al sur del paralelo 60° Sur y tiene como principales objetivos garantizar la seguridad de la navegación, brindar asistencia ante eventuales emergencias marítimas, participar en tareas de búsqueda y rescate y contribuir a la preservación del medio ambiente marino en la región antártica.

Esta tercera etapa se suma a las fases previas desarrolladas durante la temporada, en el marco de un esquema de cooperación binacional que articula capacidades navales argentinas y chilenas bajo los lineamientos del Tratado Antártico. Además de su función operativa, la PANC cumple un rol clave en el apoyo a la Campaña Antártica de Verano, coordinada por el Comando Conjunto Antártico.

Con este nuevo despliegue, la Armada Argentina refuerza su presencia permanente en el continente blanco y ratifica la importancia de Ushuaia como centro logístico y estratégico para las operaciones antárticas, en una temporada marcada por un intenso tránsito marítimo y condiciones climáticas extremas.

