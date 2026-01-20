Apalancamiento y Margen: El Arma de Doble Filo en el Trading

Mariano LópezDe interés 14/01/2026
En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.
Mariano López Nacionales15/01/2026
Las declaraciones del gobernador Gustavo Melella frente a la eliminación de aranceles a la importación de celulares vuelven a poner en primer plano una lógica que atraviesa su gestión: un Estado que reacciona frente a cada golpe externo, administra la urgencia y apela a la contención social, pero evita discutir en profundidad las causas estructurales que explican la fragilidad del modelo productivo fueguino.
ShelknamsurRío Grande 16/01/2026
Con foco en la frescura, el sabor y la trazabilidad, RGA Alimentos continúa consolidando su propuesta de alimentos de producción local en Tierra del Fuego. Actualmente, vecinos y vecinas pueden acceder a distintas variedades de tomates, ajíes y pollos frescos, con una oferta pensada para sostener disponibilidad durante todo el año y reforzar la confianza en cada compra.
ShelknamsurRío Grande 18/01/2026
El Municipio de Río Grande confirmó el calendario completo de los festejos de Carnaval 2026, que incluirán tres instancias: Carnavales Barriales desde el 1° de febrero, la Gala del Carnaval el 6 en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central el domingo 15 de febrero sobre la avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.
ShelknamsurUshuaia18/01/2026
Con propuestas deportivas, recreativas y lúdicas, finalizó la primera semana de actividades del primer contingente de la Colonia de Verano que impulsa el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Ushuaia. La iniciativa reúne a alrededor de 400 niños y niñas de 4 a 12 años, organizados en grupos y acompañados por profesores del IMD y estudiantes que participan del Programa Arraigo.
ShelknamsurRío Grande 18/01/2026
Durante enero, el Municipio de Río Grande ofrece una agenda de actividades orientadas a la educación y la conciencia ambiental, con propuestas informativas y recreativas abiertas a la comunidad.
ShelknamsurRío Grande 20/01/2026
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
ShelknamsurUshuaia20/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
ShelknamsurNacionales20/01/2026
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
ShelknamsurMundo20/01/2026
