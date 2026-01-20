Más de 11 mil plantines y una acción solidaria marcaron el fin de semana en el Parque de los 100 Años

La iniciativa se desarrolló bajo una modalidad solidaria: los plantines fueron entregados a cambio de alimentos no perecederos, que serán destinados a distintos comedores comunitarios de la ciudad. La actividad contó con una amplia participación de vecinos y vecinas, que se acercaron al espacio público y se sumaron activamente a una propuesta que articuló el cuidado del ambiente con una acción concreta de compromiso social.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de acciones buscan promover la conciencia ambiental, fortalecer valores solidarios y, al mismo tiempo, generar instancias de encuentro comunitario. La convocatoria volvió a mostrar una fuerte adhesión por parte de la comunidad, consolidando al Parque de los 100 Años como un punto de referencia para las actividades al aire libre durante el verano.

“Vacaciones en el Parque” incluye además una nutrida agenda de propuestas culturales, recreativas y musicales, junto con el Patio Gastronómico, un espacio pensado para acompañar y visibilizar el trabajo de emprendedores y productores locales, fortaleciendo la economía de cercanía.

Desde la organización recordaron que la propuesta se desarrollará todos los fines de semana de enero y febrero, con actividades pensadas para disfrutar en familia, fomentar el uso de los espacios públicos y acompañar a los emprendimientos locales durante la temporada estival.