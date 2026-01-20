Más de 11 mil plantines y una acción solidaria marcaron el fin de semana en el Parque de los 100 Años

En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.

Río Grande 20/01/2026ShelknamsurShelknamsur
PLANTINES (1)
Copiar Código AMP

La iniciativa se desarrolló bajo una modalidad solidaria: los plantines fueron entregados a cambio de alimentos no perecederos, que serán destinados a distintos comedores comunitarios de la ciudad. La actividad contó con una amplia participación de vecinos y vecinas, que se acercaron al espacio público y se sumaron activamente a una propuesta que articuló el cuidado del ambiente con una acción concreta de compromiso social.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de acciones buscan promover la conciencia ambiental, fortalecer valores solidarios y, al mismo tiempo, generar instancias de encuentro comunitario. La convocatoria volvió a mostrar una fuerte adhesión por parte de la comunidad, consolidando al Parque de los 100 Años como un punto de referencia para las actividades al aire libre durante el verano.

“Vacaciones en el Parque” incluye además una nutrida agenda de propuestas culturales, recreativas y musicales, junto con el Patio Gastronómico, un espacio pensado para acompañar y visibilizar el trabajo de emprendedores y productores locales, fortaleciendo la economía de cercanía.

Desde la organización recordaron que la propuesta se desarrollará todos los fines de semana de enero y febrero, con actividades pensadas para disfrutar en familia, fomentar el uso de los espacios públicos y acompañar a los emprendimientos locales durante la temporada estival.

Te puede interesar
Lo más visto
INDUSTRIA-1-scaled

FAMP en revisión: Nación habilita a las empresas fueguinas a recortar aportes y hasta dejarlos en cero

Shelknamsur
Nacionales20/01/2026

El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.

puerto (1)

Intervención confirmada: Nación tomó el control del Puerto de Ushuaia tras meses de desmentidas oficiales

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.

foto-3-8

Cuando se gobierna en crisis, la intervención golpea la puerta

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.

Puerto-Ushuaia

Intervención sin disolución: qué cambia y qué no en el Puerto de Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.