Intervención sin disolución: qué cambia y qué no en el Puerto de Ushuaia

La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dispuso una intervención administrativa con control operativo de la infraestructura portuaria, junto con la suspensión de la habilitación vigente.

La resolución aclara que no se interviene el ente provincial, lo que establece es que la persona jurídica, su estructura formal y su existencia institucional continúan vigentes. El organismo no se disuelve, no se reemplaza por otro ni se elimina su marco legal.

En términos administrativos, el ente sigue existiendo. Lo que cambia no es su forma, sino quién toma las decisiones durante el período de intervención.

La intervención tiene un plazo inicial de doce meses, al término del cual la Agencia Nacional de Puertos y Navegación deberá evaluar la situación y definir si las medidas se levantan, se sostienen o se prorrogan mediante un nuevo acto administrativo.