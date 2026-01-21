Intervención sin disolución: qué cambia y qué no en el Puerto de Ushuaia

La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.

Puerto-Ushuaia
La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dispuso una intervención administrativa con control operativo de la infraestructura portuaria, junto con la suspensión de la habilitación vigente.

La resolución aclara que no se interviene el ente provincial, lo que establece es que la persona jurídica, su estructura formal y su existencia institucional continúan vigentes. El organismo no se disuelve, no se reemplaza por otro ni se elimina su marco legal.
En términos administrativos, el ente sigue existiendo. Lo que cambia no es su forma, sino quién toma las decisiones durante el período de intervención.

La intervención tiene un plazo inicial de doce meses, al término del cual la Agencia Nacional de Puertos y Navegación deberá evaluar la situación y definir si las medidas se levantan, se sostienen o se prorrogan mediante un nuevo acto administrativo.

foto-3-8

Cuando se gobierna en crisis, la intervención golpea la puerta

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.

puerto (1)

Intervención confirmada: Nación tomó el control del Puerto de Ushuaia tras meses de desmentidas oficiales

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.

