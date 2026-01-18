Río Grande suma propuestas ambientales en enero: charlas, visitas guiadas y cine debate en el CIA

Durante enero, el Municipio de Río Grande ofrece una agenda de actividades orientadas a la educación y la conciencia ambiental, con propuestas informativas y recreativas abiertas a la comunidad.

Río Grande 18/01/2026ShelknamsurShelknamsur
photo_5143575090946575322_y-2
Copiar Código AMP

Entre las opciones disponibles, se destaca la charla informativa “Incendios forestales”, que se realiza todos los lunes a las 10 y a las 14 horas. La actividad busca brindar herramientas para comprender la importancia de la prevención frente a fuegos no controlados que pueden propagarse en áreas naturales como bosques, pastizales y selvas.

En tanto, los jueves a las 10 horas se desarrollan visitas guiadas a las Reservas Naturales Urbanas “Laguna de los Patos” y “Punta Popper”, con el objetivo de fomentar el aprendizaje mientras se recorre el paisaje y se refuerza el vínculo con el entorno.

La propuesta se completa con un Cine ambiental y debate que tendrá lugar todos los viernes de enero desde las 14 horas en el CIA, una iniciativa que combina proyección audiovisual y espacio de intercambio para reflexionar sobre naturaleza y ambiente.

Además, el viernes 30, desde las 10 de la mañana, se realizará la actividad “Sendero intermareal”, una salida pensada para conocer y valorar el ecosistema costero.

Inscripciones y contacto

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en el Centro de Interpretación Ambiental (CIA), ubicado sobre la Ruta Nacional N°3, frente al barrio Las Barrancas, o también por correo electrónico a:

 
[email protected]

Para más información, se encuentra disponible el teléfono 436200, interno 5044.

Últimos artículos
Puerto-Ushuaia

Intervención sin disolución: qué cambia y qué no en el Puerto de Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.

foto-3-8

Cuando se gobierna en crisis, la intervención golpea la puerta

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.

Te puede interesar
Lo más visto
INDUSTRIA-1-scaled

FAMP en revisión: Nación habilita a las empresas fueguinas a recortar aportes y hasta dejarlos en cero

Shelknamsur
Nacionales20/01/2026

El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.

puerto (1)

Intervención confirmada: Nación tomó el control del Puerto de Ushuaia tras meses de desmentidas oficiales

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.

foto-3-8

Cuando se gobierna en crisis, la intervención golpea la puerta

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.

Puerto-Ushuaia

Intervención sin disolución: qué cambia y qué no en el Puerto de Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia21/01/2026

La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.