Río Grande suma propuestas ambientales en enero: charlas, visitas guiadas y cine debate en el CIA

Entre las opciones disponibles, se destaca la charla informativa “Incendios forestales”, que se realiza todos los lunes a las 10 y a las 14 horas. La actividad busca brindar herramientas para comprender la importancia de la prevención frente a fuegos no controlados que pueden propagarse en áreas naturales como bosques, pastizales y selvas.

En tanto, los jueves a las 10 horas se desarrollan visitas guiadas a las Reservas Naturales Urbanas “Laguna de los Patos” y “Punta Popper”, con el objetivo de fomentar el aprendizaje mientras se recorre el paisaje y se refuerza el vínculo con el entorno.

La propuesta se completa con un Cine ambiental y debate que tendrá lugar todos los viernes de enero desde las 14 horas en el CIA, una iniciativa que combina proyección audiovisual y espacio de intercambio para reflexionar sobre naturaleza y ambiente.

Además, el viernes 30, desde las 10 de la mañana, se realizará la actividad “Sendero intermareal”, una salida pensada para conocer y valorar el ecosistema costero.

Inscripciones y contacto

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en el Centro de Interpretación Ambiental (CIA), ubicado sobre la Ruta Nacional N°3, frente al barrio Las Barrancas, o también por correo electrónico a:



[email protected]

Para más información, se encuentra disponible el teléfono 436200, interno 5044.