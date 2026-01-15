“Vacaciones en el Parque” continúa este fin de semana con propuestas culturales, solidarias y recreativas para toda la familia

Tras un primer fin de semana con una importante participación de vecinos y vecinas, y una destacada respuesta al nuevo Parque Gastronómico, la iniciativa renueva su programación con música en vivo, DJs y actividades especialmente pensadas para las infancias, manteniendo el espíritu de disfrute al aire libre.

La agenda comenzará este viernes 16 de enero, entre las 19 y las 21 horas, con una entrega de plantines a cambio de un alimento no perecedero, que será destinado a comedores comunitarios. La propuesta articula el cuidado del ambiente con el compromiso social. A partir de las 21 horas se presentará la banda “Dejen de boludear”, y desde las 22:30 la jornada continuará con la musicalización de DJ Dreax.

El sábado, las actividades nocturnas iniciarán a las 21 horas con DJ Cabe, y a las 22 será el turno de la banda “De Caravana”, reforzando la presencia de artistas locales y generando un espacio de encuentro para jóvenes y familias.

En tanto, el domingo, de 15 a 18 horas, se desarrollará una propuesta recreativa destinada a las infancias, con un circuito vial y actividades a cargo de Lucars, promoviendo el juego, el aprendizaje y el uso responsable del espacio público.

Desde el Municipio destacaron que “Vacaciones en el Parque” se extenderá durante los meses de enero y febrero, con la participación de 21 carros gastronómicos y cerveceros habilitados, además de propuestas culturales nocturnas y actividades diurnas, dos fines de semana por mes.

De esta manera, la gestión municipal continúa promoviendo el uso de los espacios públicos, fortaleciendo el entramado productivo local y ofreciendo alternativas accesibles para que la comunidad pueda disfrutar del verano en un ámbito de encuentro y participación.