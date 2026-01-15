El Municipio continuará en 2026 con el reempadronamiento para sostener la asignación de beneficios sociales

El Municipio confirmó que a lo largo de 2026 se mantendrá vigente el mecanismo de actualización de datos vinculado a una de sus principales políticas sociales, con el objetivo de garantizar una correcta asignación del beneficio y fortalecer los criterios de transparencia y eficiencia en la gestión pública.

Río Grande 15/01/2026ShelknamsurShelknamsur
md (83)
La medida apunta a ordenar los registros y asegurar que la asistencia llegue efectivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el reempadronamiento constituye una instancia clave para evitar inconsistencias en la información y optimizar el uso de los recursos disponibles.

En ese marco, se informó que las personas alcanzadas deberán completar el trámite presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar, la constancia de SIPA, la Certificación Negativa emitida por ANSES y el último recibo de jubilación, en caso de corresponder. También será necesaria la partida de nacimiento de las y los menores que integren el grupo familiar.

Según se indicó, la continuidad de este proceso durante 2026 permitirá sostener una política social con controles periódicos, orientada a mejorar su funcionamiento y a reforzar la confianza en los mecanismos de asignación del beneficio.

