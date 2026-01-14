Congelar el Estado municipal: Garay dijo que es “el gesto que está esperando la comunidad”

El planteo fue directo y apuntó al corazón de una discusión que se repite en la calle: el tamaño del Estado, su costo y su capacidad real de dar respuestas. Yésica Garay sostuvo que “congelar el Estado municipal” es el gesto que la comunidad viene esperando y detalló que la medida implica un freno por el plazo de dos meses a ingresos de personal, contrataciones y otras modalidades.

La definición busca instalar una idea simple: antes de seguir sumando estructura, primero hay que ordenar. En ese encuadre, el congelamiento aparece como un mensaje político hacia afuera y también como un límite interno: no se trata solo de administrar, sino de marcar un corte frente a una dinámica que —en la percepción social— suele avanzar sin control.

El punto de fondo, en la lectura que dejó Garay, no es el tecnicismo administrativo sino el impacto concreto: cuando el Estado crece sin planificación, el costo no queda encerrado en un expediente. Se traslada a la vida diaria, a la presión sobre las cuentas públicas y a la sensación de que siempre hay recursos para ampliar la estructura, pero no para resolver lo urgente.