Papeles que se patean, pacientes que esperan: la deuda de OSEF que frenó la diálisis

El prestador privado —el Centro de Nefrología y Hemodiálisis Ushuaia (CENHEUS), vinculado a la Clínica San Jorge— terminó cortando el servicio después de intimaciones y reclamos que, según explicaron, no tuvieron respuesta efectiva. Y cuando ese tipo de centro llega al punto de decir “hasta acá”, no es porque le guste el conflicto: es porque se quedó sin margen.

El conflicto se destrabó recién cerca del mediodía, cuando OSEF confirmó que iba a cancelar el expediente más antiguo de la deuda. No toda la deuda. El más viejo. Lo justo para destrabar el corte y volver a poner en marcha la atención.

Lo confirmó Jorge Juncos, jefe del servicio de Nefrología de la Clínica San Jorge y director médico de CENHEUS. “La Presidenta (Hruby) nos llamó avisándonos que van a cancelar el expediente. No toda la deuda, pero sí el más viejo como para poder destrabar el conflicto”, explicó en declaraciones a Radio Provincia.

Juncos fue más allá y dejó un dato que, por sí solo, debería encender todas las alarmas institucionales: “Es la primera vez que por horas cortamos el servicio por falta de respuesta de parte de OSEF, después de tantas intimaciones”. Traducido: nunca habían llegado a esto. Llegaron ahora. Y no por casualidad.

El médico también puso el foco donde corresponde: en el daño que se genera cuando la salud queda atada a la lógica del expediente. “Esto trae enormes e inexplicables situaciones de angustia a los pacientes”, sostuvo, y pidió algo que debería ser una obviedad, pero parece un lujo: empatía y previsibilidad para que no vuelva a pasar.

A partir de las 12 del mediodía, el servicio se reanudó. Se reorganizaron turnos, se reacomodó la agenda y se buscó normalizar la atención hacia la noche para que los pacientes completen su tratamiento. La tranquilidad llegó, sí. Pero llegó tarde. Y llegó con esa sensación que queda pegada en la piel: que por un rato todo dependió de si alguien firmaba, transfería o destrababa un papel.

Porque la diálisis no se negocia. No se “aguanta”. No se patea. La diálisis se hace. Punto. Y el problema de fondo es este: cuando una obra social del Estado deja que una deuda empuje a un prestador al límite, el sistema ya está roto. Aunque después aparezca el pago salvador y se retome como si nada.

Lo más grave no es que haya habido tensión entre partes. Lo más grave es el método: que lo vital dependa del último minuto. Que lo esencial quede en pausa. Que se naturalice.