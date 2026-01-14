Papeles que se patean, pacientes que esperan: la deuda de OSEF que frenó la diálisis

En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.

De interés 14/01/2026 Mariano López
El prestador privado —el Centro de Nefrología y Hemodiálisis Ushuaia (CENHEUS), vinculado a la Clínica San Jorge— terminó cortando el servicio después de intimaciones y reclamos que, según explicaron, no tuvieron respuesta efectiva. Y cuando ese tipo de centro llega al punto de decir “hasta acá”, no es porque le guste el conflicto: es porque se quedó sin margen.

El conflicto se destrabó recién cerca del mediodía, cuando OSEF confirmó que iba a cancelar el expediente más antiguo de la deuda. No toda la deuda. El más viejo. Lo justo para destrabar el corte y volver a poner en marcha la atención.

Lo confirmó Jorge Juncos, jefe del servicio de Nefrología de la Clínica San Jorge y director médico de CENHEUS. “La Presidenta (Hruby) nos llamó avisándonos que van a cancelar el expediente. No toda la deuda, pero sí el más viejo como para poder destrabar el conflicto”, explicó en declaraciones a Radio Provincia.

Juncos fue más allá y dejó un dato que, por sí solo, debería encender todas las alarmas institucionales: “Es la primera vez que por horas cortamos el servicio por falta de respuesta de parte de OSEF, después de tantas intimaciones”. Traducido: nunca habían llegado a esto. Llegaron ahora. Y no por casualidad.

El médico también puso el foco donde corresponde: en el daño que se genera cuando la salud queda atada a la lógica del expediente. “Esto trae enormes e inexplicables situaciones de angustia a los pacientes”, sostuvo, y pidió algo que debería ser una obviedad, pero parece un lujo: empatía y previsibilidad para que no vuelva a pasar.

A partir de las 12 del mediodía, el servicio se reanudó. Se reorganizaron turnos, se reacomodó la agenda y se buscó normalizar la atención hacia la noche para que los pacientes completen su tratamiento. La tranquilidad llegó, sí. Pero llegó tarde. Y llegó con esa sensación que queda pegada en la piel: que por un rato todo dependió de si alguien firmaba, transfería o destrababa un papel.

Porque la diálisis no se negocia. No se “aguanta”. No se patea. La diálisis se hace. Punto. Y el problema de fondo es este: cuando una obra social del Estado deja que una deuda empuje a un prestador al límite, el sistema ya está roto. Aunque después aparezca el pago salvador y se retome como si nada.

Lo más grave no es que haya habido tensión entre partes. Lo más grave es el método: que lo vital dependa del último minuto. Que lo esencial quede en pausa. Que se naturalice.

Dos noches en la montaña y los rescataron con vida: un llamado desde CABA fue clave para hallarlos en Domo Blanco

De interés 14/01/2026

El operativo se activó cuando la madre de los dos jóvenes advirtió la pérdida total de contacto, luego de que salieran a la montaña el lunes y no regresaran ni dieran señales, pese a que tenían pasaje para volver a CABA. Con la certeza de que se encontraban en la zona de Laguna Domo Blanco, dentro del Cordón Alvear, un sector cordillerano ubicado al norte de Ushuaia, la mujer alertó a los servicios de emergencia. Los jóvenes fueron encontrados este miércoles, tras un despliegue logístico que superó los 30.000 dólares.

“OSEF y la Caja necesitan previsibilidad”, dijo Lechman tras reunirse con trabajadores y jubilados

Legislatura 14/01/2026

El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.

Más de 600 mil dólares en rescates: el costo real de la montaña que terminan pagando todos los fueguinos

Mariano López
De interés 12/01/2026

Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.

Salud refuerza el diagnóstico por imágenes en Río Grande con la incorporación de un nuevo mamógrafo digital y un seriógrafo de alta tecnología

Política13/01/2026

El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.

Río Grande entregó 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos y consolida el acompañamiento al entramado productivo local

Río Grande 13/01/2026

El Municipio de Río Grande concretó durante 2025 la entrega de 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos a vecinos y vecinas que se capacitaron para obtener esta habilitación, uno de los requisitos indispensables para desarrollar actividades productivas vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos. La política se enmarca en una estrategia sostenida orientada a fortalecer el emprendedurismo responsable y el cuidado de la salud comunitaria.

Lanzan “Fútbol de Barrio”, una propuesta gratuita para promover el juego y la integración durante el verano en Río Grande

Río Grande 13/01/2026

En el marco de las vacaciones de verano, la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego puso en marcha el programa “Fútbol de Barrio”, una iniciativa gratuita destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años que busca fomentar la recreación, la integración social y una vida activa a través del deporte en espacios públicos.

“OSEF y la Caja necesitan previsibilidad”, dijo Lechman tras reunirse con trabajadores y jubilados

Legislatura 14/01/2026

El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.

