La Municipalidad avanza con obras financiadas con fondos propios en turismo y primera infancia

La Municipalidad de Ushuaia informó nuevos avances en dos obras financiadas con fondos propios: la construcción de la nueva oficina de turismo ubicada en el acceso a la ciudad y la refacción y ampliación del Jardín Maternal Los Zorzales, situado en la zona de La Pampa y Kuanip.

Desde la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos destacaron que la oficina de turismo presenta un avance acumulado del 88%. El edificio busca consolidarse como un punto de recepción, información y orientación para los visitantes que ingresan a la capital fueguina, en una ciudad donde el turismo sigue siendo una de las actividades centrales de la economía local.

Entre las tareas ejecutadas se encuentran la colocación de pavimento articulado, la construcción de un banco corrido, instalación de bolardos, zócalos, piso vinílico, artefactos sanitarios, luminarias, trabajos de pintura interior, protección de maderas, colocación de la puerta de acceso y la instalación de la cámara séptica.

En paralelo, la obra del Jardín Maternal Los Zorzales registra un avance estimado del 50%. Según detalló la subsecretaria de Planificación, Obras e Infraestructura, Irupé Petrina, actualmente se trabaja en la instalación eléctrica general. Durante el último mes también se avanzó con la estructura metálica exterior, la colocación de aberturas, el revestimiento del sector ampliado y la ejecución de la cubierta de techo.

Además, se realizaron demoliciones de solados en baños y sectores de paredes para adecuar el edificio a las nuevas necesidades del espacio. La intervención apunta a mejorar las condiciones edilicias de un lugar destinado a la primera infancia, una demanda sensible para muchas familias de la ciudad.

Petrina sostuvo que estas obras forman parte del plan de infraestructura municipal orientado a fortalecer espacios de atención pública, tanto para vecinos como para turistas. En ese esquema, la Municipalidad busca mostrar capacidad de ejecución con fondos propios en áreas concretas: servicios turísticos y educación inicial.