Recomiendan reforzar el cuidado de los perros ante las bajas temperaturas

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, el Municipio de Río Grande, a través del área de Servicios Veterinarios, recordó una serie de recomendaciones destinadas a promover el bienestar animal y evitar que las mascotas queden expuestas a condiciones climáticas que pueden afectar su salud.

En el caso de los perros, una de las principales indicaciones es brindarles un lugar de descanso cálido, seco y protegido. No alcanza con dejarlos en el patio o en una cucha sin condiciones adecuadas: el espacio debe estar resguardado del viento, la lluvia y la nieve, y preferentemente aislado del suelo para conservar mejor el calor.

También se recomienda evitar que permanezcan durante muchas horas a la intemperie, especialmente en jornadas de frío intenso o con condiciones climáticas adversas. Los cachorros, los perros adultos mayores y aquellos de pelo corto son los más vulnerables, por lo que requieren una atención especial durante esta época del año.

Otro punto importante es la alimentación y la hidratación. Aunque en invierno los animales suelen beber menos agua, deben tener siempre acceso a agua limpia y fresca. Si el recipiente queda en exteriores, es necesario controlar que el agua no se congele. Además, una alimentación adecuada ayuda a sostener su energía y su temperatura corporal durante los días más fríos.

Desde el área de Servicios Veterinarios también recordaron la importancia de mantener al día el calendario de vacunación, la desparasitación y los controles veterinarios. El abrigo y el resguardo son necesarios, pero no reemplazan el cuidado sanitario básico que todo animal de compañía necesita durante el año.

En épocas de bajas temperaturas, además, se aconseja observar cambios de conducta: decaimiento, temblores, pérdida de apetito, rigidez o búsqueda permanente de calor pueden ser señales de alerta. Ante cualquier síntoma extraño, lo correcto es realizar una consulta veterinaria.

Finalmente, se pidió extremar los cuidados antes de encender vehículos, ya que muchos gatos buscan refugio en motores o ruedas para protegerse del frío. Por eso, se recomienda revisar el automóvil o golpear suavemente el capó antes de ponerlo en marcha.