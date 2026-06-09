Bajaron un 50% los reclamos vecinales al área de Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia
Ferreyra remarcó que el Municipio trabaja de manera coordinada con la empresa Agrotécnica Fueguina, lo que permitió mejorar la respuesta ante las solicitudes ingresadas por Atención al Vecino. En ese sentido, señaló que el compromiso de la comunidad resulta clave para evitar la acumulación de basura en la vía pública.
“Es necesario respetar los días y horarios establecidos para el retiro de residuos domiciliarios y voluminosos”, indicó el funcionario, al remarcar que la limpieza de la ciudad requiere tanto de la intervención estatal como de la responsabilidad ciudadana.
Además, explicó que las actuales condiciones climáticas permiten continuar con tareas de corte de pasto, retiro de basura y voluminosos en espacios verdes, y operativos de limpieza durante los fines de semana.
De cara a la temporada invernal, Ferreyra adelantó que la Secretaría ya trabaja en un esquema específico para el cuidado de los vecinos. “Cuando llegue la nieve vamos a poner en marcha distintas acciones vinculadas a la limpieza de espacios públicos, veredas de instituciones educativas y todo lo necesario para garantizar la transitabilidad en espacios comunitarios”, afirmó.
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US$ 2,45 millones, un Bell 427 parado y pilotos entrerrianos sin experiencia en rescates de montaña
El Gobierno de Tierra del Fuego invirtió US$ 2,45 millones en un Bell 427, un helicóptero discontinuado del que apenas se fabricaron 84 unidades en el mundo. La escasez de pilotos habilitados para este modelo llevó a que su operación quedara en manos de policías en actividad de Entre Ríos, una de las pocas fuerzas del país que capacitó personal para volarlo. En Ushuaia existe un único piloto con licencia para operar el Bell 427 y experiencia en montaña, pero nunca fue incorporado al esquema provincial.