ECOpuntos PET: el Municipio de Río Grande refuerza el llamado al uso responsable de los puntos de reciclaje

Actualmente, en la ciudad se encuentran distribuidos más de 100 puntos de reciclaje, lo que permite a vecinos y vecinas separar sus residuos en origen y participar activamente en el cuidado del ambiente. Los materiales que son depositados de manera correcta en los ECOpuntos son luego retirados y entregados a un procesador especializado, encargado de su clasificación y enfardado, para finalmente ser exportados al continente, donde se garantiza su reciclado y reutilización.

Desde el Municipio solicitaron la colaboración de toda la comunidad para respetar estas indicaciones, y advirtieron que el uso inadecuado de los ECOpuntos complica y retrasa el proceso de reciclaje, afectando la cadena de reutilización de los materiales.

Quienes deseen conocer la ubicación del ECOpunto más cercano a su domicilio pueden ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/ECOpuntos, donde se encuentra disponible el mapa actualizado con todos los puntos de reciclaje de la ciudad.