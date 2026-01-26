Controles vehiculares nocturnos en Ushuaia: más de 230 vehículos fiscalizados y un solo caso positivo de alcoholemia

Los controles se concentraron en dos sectores clave: la curva de Piquillín y las inmediaciones del Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, sobre la avenida Perito Moreno. El objetivo fue reforzar la presencia preventiva en la vía pública, desalentar conductas de riesgo y garantizar condiciones seguras de circulación.

Según el balance oficial, durante la jornada se controlaron 230 vehículos. Como resultado, se labraron 41 actas de infracción, se incautaron 29 automóviles y se retuvieron dos licencias de conducir. En materia de alcoholemia, se registró un solo caso positivo, un dato que desde el Municipio interpretaron como un indicador de la efectividad de los controles preventivos y del comportamiento responsable de la mayoría de los conductores.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la relevancia del trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad federales, una articulación que permite optimizar recursos, fortalecer la presencia territorial y avanzar en políticas públicas orientadas a la prevención y al cuidado de los vecinos.

Por último, se recordó que este tipo de operativos continuará realizándose de manera regular en distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia integral de seguridad vial que busca reducir siniestros y promover una conducción responsable.