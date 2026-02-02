Río Grande avanza con la obra permanente de la Carpa de la Dignidad y refuerza su apuesta a la memoria y la soberanía

El Municipio de Río Grande continúa ejecutando obras estratégicas a partir de una gestión planificada y responsable de los recursos públicos, con foco en proyectos que fortalecen la identidad local, la memoria colectiva y el desarrollo de la ciudad.

Río Grande 02/02/2026
PEREZ-2
En ese marco, el intendente Martín Perez recorrió los avances de la obra del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad, una iniciativa que se financia íntegramente con fondos municipales y que se desarrolla en articulación constante con los Veteranos de la Guerra de Malvinas. Se trata de un proyecto de fuerte impacto social, cultural y simbólico para la comunidad.

Actualmente, la obra transita una etapa clave con el inicio del hormigonado de la estructura, paso que permitirá avanzar en los próximos días con la colocación de la estructura metálica del edificio. Con anterioridad, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ejecutó las tareas de nivelado y relleno del terreno, fundaciones, contrapiso e instalaciones, asegurando una secuencia técnica ordenada y una planificación eficiente en cada fase del proyecto.

Durante la recorrida, Perez subrayó que “esta obra es única en el país y representa el sentimiento profundo de nuestra comunidad en relación con la causa Malvinas y la defensa de nuestra soberanía”. En la misma línea, destacó que el avance de esta etapa “es motivo de orgullo, porque es el resultado de una planificación seria y del compromiso de seguir construyendo futuro para Río Grande”.

El jefe comunal remarcó que se trata de una obra que trasciende el presente y quedará como legado para las próximas generaciones. “Esperamos que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutarla y cuidarla, porque cada decisión que tomamos apunta a priorizar lo verdaderamente importante, ordenar los recursos municipales y transformarlos en obras concretas que mejoran la calidad de vida y fortalecen nuestra identidad”, afirmó.

El edificio tendrá una superficie aproximada de 800 metros cuadrados y estará emplazado en el mismo sector donde cada año se monta la Carpa de la Dignidad para las actividades del 2 de Abril, consolidándose como un espacio permanente destinado a sostener durante todo el año propuestas vinculadas a la memoria, la soberanía y la defensa nacional.

Finalmente, el intendente puso en valor el impacto económico y social de la obra, al señalar que “estos trabajos se realizan con el aporte de los vecinos y vecinas de Río Grande, y por eso tenemos la responsabilidad de administrar cada peso con seriedad y transparencia”. En ese sentido, destacó que, además de su valor simbólico, la construcción genera empleo local y movimiento económico, permitiendo que trabajadores y trabajadoras accedan a una fuente de ingresos.

La obra del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad se inscribe así en una política municipal que prioriza el ordenamiento financiero, la planificación y el uso responsable de los recursos, reafirmando el compromiso de avanzar con proyectos que fortalecen la memoria colectiva, la identidad fueguina y el desarrollo de Río Grande.

