El Centro “Papa Francisco” se consolida como eje del bienestar y la participación de las personas mayores en Río Grande

Funcionarios municipales de Ushuaia analizaron con los gremios el impacto de la quita de fondos de coparticipación
Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, encabezados por la jefa de Gabinete, Yesica Garay, mantuvieron un encuentro con representantes de los gremios con actuación en el ámbito municipal para analizar el impacto de la decisión adoptada por el Gobierno provincial de retener, sin instancia previa de diálogo, más de mil millones de pesos correspondientes a fondos de coparticipación que pertenecen a las tres ciudades de Tierra del Fuego. Una medida que, según se expuso, altera de manera directa el normal funcionamiento de los municipios y vuelve a poner en discusión el esquema de distribución de recursos en la provincia.