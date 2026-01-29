El Centro “Papa Francisco” se consolida como eje del bienestar y la participación de las personas mayores en Río Grande

A cuatro meses de su inauguración, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” se afirma como uno de los espacios sociales más activos y convocantes de Río Grande, con una propuesta orientada a la participación, el acompañamiento integral y la promoción de una vejez activa y saludable.

El espacio, impulsado por la gestión del intendente Martín Perez y ejecutado íntegramente con fondos propios del Municipio, fue concebido como parte de una política pública sostenida que busca mejorar la calidad de vida de quienes forjaron la historia y el desarrollo de la ciudad. Desde su apertura, el Centro se consolidó como un ámbito cotidiano de encuentro, cuidado y contención, con una impronta comunitaria que atraviesa cada una de sus actividades.

Actualmente, más de 5.600 adultas y adultos mayores participan de manera regular en los programas, talleres y propuestas que se desarrollan en el lugar, lo que posiciona al “Papa Francisco” como un punto de referencia en materia de envejecimiento activo, socialización y acompañamiento emocional.

En ese marco, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, destacó que el Centro “se ha convertido en un espacio de referencia para cientos de personas mayores de nuestra ciudad, donde no solo acceden a actividades de bienestar, sino también a espacios de encuentro, acompañamiento y contención”. La funcionaria remarcó además que “no se trata únicamente de brindar servicios, sino de construir comunidad, fortalecer los vínculos sociales y garantizar el derecho a una vejez activa, saludable y con participación plena”.

La agenda del Centro incluye una amplia variedad de propuestas recreativas, culturales, educativas y de promoción de la salud. De lunes a viernes se dictan actividades como acondicionamiento físico, talleres de memoria, folklore, pintura, canto, yoga, pilates, tango pilates, zumba, danza terapia, reciclado y manualidades, entre otras. En articulación con el área de Salud, también se llevaron adelante campañas de vacunación, controles visuales y acciones preventivas, como la campaña de prevención de cáncer de colon.

En el plano cultural, durante abril de 2025 el grupo de Folklore del Centro fue reconocido por la Subsecretaría de Cultura como Ballet Municipal de Folklore de Adultos Mayores, un reconocimiento que pone en valor el trabajo sostenido y el impacto comunitario de las propuestas que se desarrollan en el espacio.

De manera paralela, se fortaleció el Programa Municipal de Participación Activa, que durante 2025 registró incrementos en los módulos destinados a los Centros de Jubilados. De los nueve centros existentes en la ciudad, siete recibieron acompañamiento económico para sostener y ampliar sus actividades.

A lo largo del año también funcionó de manera activa el Consejo Municipal del Adulto Mayor, como ámbito de participación y construcción colectiva de políticas públicas, y se renovaron convenios educativos con el CENT N°35 y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, posibilitando la realización de prácticas profesionales en el Centro.

El “Papa Francisco” fue además escenario de múltiples actividades intergeneracionales, producciones audiovisuales destinadas a rescatar la historia de antiguos pobladores y numerosos eventos comunitarios, como festejos por el Día del Amigo, cumpleaños mensuales, jornadas de cine, visitas educativas, salidas recreativas, mateadas y la tradicional Fiesta del Jubilado y la Jubilada, que convocó a más de 3.000 personas mayores de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

Al respecto, Ybars subrayó que “sostener este espacio en funcionamiento diario implica una decisión política clara del intendente Martín Perez: invertir en cuidado, en inclusión y en una presencia activa del Estado municipal donde más se necesita”. En esa línea, agregó que “apostamos a un modelo de gestión que ponga en el centro a las personas mayores, que promueva su autonomía y que las reconozca como protagonistas de la vida social de Río Grande”.

Finalmente, desde el Municipio se anunció que en los próximos meses se incorporará el Servicio de Gerontología, en articulación con el área de Salud, con el objetivo de ampliar el abordaje integral que se brinda desde el Estado local.

Con acciones concretas y un espacio que ya forma parte de la vida cotidiana de miles de personas mayores, Río Grande ratifica una política pública que reconoce, acompaña y fortalece a uno de los pilares fundamentales de su comunidad.

