La Colonia de Verano del IMD entra en su semana de cierre con una agenda recreativa y deportiva para las infancias

En este marco, los niños y niñas que integran el segundo contingente transitaron durante las últimas semanas distintas actividades recreativas y deportivas, y ya se preparan para la semana final, que contará con múltiples propuestas pensadas para reforzar el encuentro, el juego y el disfrute colectivo.

Acompañados por profesores y profesoras del IMD, y con el apoyo de estudiantes universitarios y terciarios que forman parte del Programa Arraigo, las infancias participaron de actividades al aire libre como remo, excursiones y duelos de barriletes, además de juegos y competencias recreativas desarrolladas en diversos espacios municipales.

Desde el Municipio de Ushuaia destacaron el valor social y formativo de la Colonia de Verano, no solo como una alternativa de recreación durante el receso estival, sino también como un espacio de inclusión, aprendizaje y fortalecimiento de vínculos, donde el deporte y el juego funcionan como herramientas de integración.

La semana de cierre marcará el final de una nueva edición de la colonia, reafirmando el compromiso del Estado municipal con políticas públicas que garantizan el acceso de las infancias a actividades deportivas y recreativas, promoviendo hábitos saludables, el compañerismo y el disfrute del espacio público.