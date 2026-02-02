La Colonia de Verano del IMD entra en su semana de cierre con una agenda recreativa y deportiva para las infancias

Desde este lunes se desarrollará una variada agenda de actividades para dar cierre a una propuesta integradora e inclusiva que, año tras año, convoca a cientos de niños y niñas de la ciudad. Se trata de la Colonia de Verano que organiza el Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia, destinada a infancias de entre 4 y 12 años.
Ushuaia02/02/2026ShelknamsurShelknamsur
md (86)

En este marco, los niños y niñas que integran el segundo contingente transitaron durante las últimas semanas distintas actividades recreativas y deportivas, y ya se preparan para la semana final, que contará con múltiples propuestas pensadas para reforzar el encuentro, el juego y el disfrute colectivo.

Acompañados por profesores y profesoras del IMD, y con el apoyo de estudiantes universitarios y terciarios que forman parte del Programa Arraigo, las infancias participaron de actividades al aire libre como remo, excursiones y duelos de barriletes, además de juegos y competencias recreativas desarrolladas en diversos espacios municipales.

Desde el Municipio de Ushuaia destacaron el valor social y formativo de la Colonia de Verano, no solo como una alternativa de recreación durante el receso estival, sino también como un espacio de inclusión, aprendizaje y fortalecimiento de vínculos, donde el deporte y el juego funcionan como herramientas de integración.

La semana de cierre marcará el final de una nueva edición de la colonia, reafirmando el compromiso del Estado municipal con políticas públicas que garantizan el acceso de las infancias a actividades deportivas y recreativas, promoviendo hábitos saludables, el compañerismo y el disfrute del espacio público.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
Expo-feria-vuelta-al-cole-2

Ushuaia abrió la inscripción a un ciclo de capacitación para emprendedores con foco en gestión, ventas y herramientas digitales

Shelknamsur
Ushuaia03/05/2026
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, lanzó una nueva propuesta de formación destinada a emprendedores locales. Se trata del ciclo “De la idea al negocio”, un programa que busca fortalecer proyectos productivos mediante herramientas concretas de gestión, comunicación, ventas y finanzas.
 
md (60)

La Municipalidad de Ushuaia intensificó los operativos de limpieza de residuos voluminosos en distintos sectores de la ciudad

Shelknamsur
Ushuaia07/05/2026
La Municipalidad de Ushuaia continúa desarrollando jornadas de limpieza y retiro de residuos voluminosos en distintos barrios de la ciudad, en el marco de un esquema de saneamiento urbano impulsado por la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas. En esta oportunidad, las tareas se realizaron en el sector de Andorra, particularmente en la zona de “Antiguos Leñadores”.