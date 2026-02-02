“Comunidad en Grande 2026”: agenda municipal con talleres, kermesses y actividades gratuitas durante enero y febrero

El Municipio de Río Grande continúa desarrollando una agenda de verano con una amplia variedad de talleres, kermesses y propuestas recreativas y formativas destinadas a infancias, jóvenes y personas adultas, que se llevan adelante durante enero y se extenderán a lo largo de febrero en distintos puntos de la ciudad.

Río Grande 02/02/2026ShelknamsurShelknamsur
activi-1
Copiar Código AMP

A través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, el Municipio invita a la comunidad a participar de “Comunidad en Grande 2026”, una propuesta integral que reúne actividades gratuitas orientadas al encuentro, la creatividad, el aprendizaje y la recreación. La iniciativa contempla talleres emprendedores, espacios creativos, actividades de costura y manualidades, propuestas de bienestar y kermesses temáticas para las infancias.

Las actividades se desarrollan en la Casa Municipal, APA, Padre José Zink y otros espacios distribuidos en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso y la participación de vecinos y vecinas.

Durante la última semana de enero se concretó el segundo taller de “Elaboración de bolso playero” en APA, mientras que este viernes 30 se llevará adelante la kermesse temática “Colores”, destinada a niñas y niños de 6 a 12 años, también en APA y con cupos limitados.

En semanas anteriores, la agenda incluyó la elaboración de “Rosca de Reyes” para las infancias, un ciclo de fotografía para emprendedores, talleres sobre redes sociales, el primer encuentro de elaboración de bolso playero y la kermesse “Día de playa”, con una amplia participación de la comunidad.

De cara a febrero, las propuestas continúan con el taller “Creá tu cartuchera”, que se realizará el miércoles 4 y jueves 5 en la Casa Municipal y en APA, destinado a personas adultas. El viernes 6 tendrá lugar una kermesse temática “Circo” en la zona sur de la ciudad, en la Calesita ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin, abierta al público y con la invitación a que las infancias asistan disfrazadas.

Asimismo, el miércoles 4 comenzará “Lunas luminosas”, un taller compuesto por seis encuentros que se dictará en el espacio Padre Zink, destinado a personas mayores de 18 años y con cupos limitados. En tanto, los días miércoles 11 y jueves 12 se desarrollará el taller “Elaboración de mochila escolar”, con dos encuentros en APA, también orientado a mayores de 18 años.

Para las infancias, los viernes 13, 20 y 27 se llevará adelante “Jugarte – Espacio Creativo”, una iniciativa artística destinada a niñas y niños de 8 a 13 años. A su vez, se suman actividades de bienestar como “Yoga en familia”, el miércoles 25 de febrero, pensada para niñas y niños acompañados por una persona adulta, y “Yoga y letras”, el jueves 26, orientada a personas mayores de 15 años, combinando expresión corporal y escrita.

Desde la organización se informó que las personas interesadas deberán acercarse el día de cada actividad con los materiales solicitados en cada propuesta. En el caso de las kermesses infantiles, estas se realizan todos los viernes con temáticas variadas, por lo que se recomienda seguir las redes oficiales del Municipio para acceder a la información actualizada.

A través de esta agenda de verano, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la generación de espacios de participación, inclusión y bienestar, fortaleciendo los vínculos comunitarios y garantizando el acceso a propuestas culturales, recreativas y formativas para vecinos y vecinas de todas las edades.

Últimos artículos
md (88)

Río Grande propone recorridos históricos y caminatas guiadas para redescubrir la ciudad durante febrero

Shelknamsur
Río Grande 03/02/2026

En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.

photo_4902642586875530147_y-1

Avanza la repavimentación de Gobernador Paz con trabajos ejecutados por el Municipio durante el verano 2026

Shelknamsur
Ushuaia02/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia avanza con nuevas tareas de repavimentación sobre distintos tramos de la avenida Gobernador Paz, en el marco del Programa de Recuperación Vial previsto para la temporada de verano 2026. Las obras forman parte del esquema de mantenimiento planificado por el Ejecutivo municipal para mejorar la circulación en arterias estratégicas de la ciudad.

aciar

Juicio político: una hipótesis que comienza a circular en Tierra del Fuego

Shelknamsur
De interés 02/02/2026

El uso de fondos del Puerto de Ushuaia para cubrir gastos del Poder Ejecutivo, contrataciones de estudios jurídicos por cifras en dólares y un escenario fiscal que obligó a recurrir a asistencia para afrontar el pago de salarios conforman el trasfondo de una discusión que empezó a ganar espacio en la agenda pública. En declaraciones en radio Artika, el abogado Raúl Aciar sostuvo que, de confirmarse estos hechos, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional.

Te puede interesar
md (88)

Río Grande propone recorridos históricos y caminatas guiadas para redescubrir la ciudad durante febrero

Shelknamsur
Río Grande 03/02/2026

En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.

Lo más visto
Screenshot_20260129_144522_Samsung Notes

La Justicia Federal hizo observaciones formales al inicio de la causa por el Puerto de Ushuaia

Shelknamsur
Judiciales 29/01/2026

La demanda presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación comenzó su trámite con una serie de observaciones formales por parte de la Justicia Federal. En su primer auto, el Juzgado Federal de Ushuaia resolvió no habilitar la feria judicial y estableció una serie de pasos previos antes de permitir que el expediente  avance hacia el análisis de fondo.

BTF

El Banco Tierra del Fuego lanza promociones con 10 cuotas sin interés y reintegro del 10% para rubros clave del consumo

Shelknamsur
De interés 01/02/2026

El Banco de Tierra del Fuego anunció el lanzamiento de un nuevo esquema de promociones con sus tarjetas de crédito Fueguina VISA y Fueguina MasterCard, orientado a sostener el consumo interno y acompañar la actividad de los comercios locales. Las campañas incluyen financiación en 10 cuotas sin interés y un reintegro del 10% sin tope, para compras realizadas en comercios adheridos, y forman parte de una política sostenida de estímulo a la economía provincial.

photo_4900390787061844866_y-3

Más de 32 mil personas fueron asistidas por Turismo durante enero en Ushuaia, con fuerte predominio de visitantes extranjeros

Shelknamsur
Ushuaia02/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, presentó el balance de atención a visitantes correspondiente al mes de enero de 2026, destacando el trabajo sostenido que se desarrolla en las Oficinas de Información Turística ubicadas frente al Puerto de Ushuaia y en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, dos puntos estratégicos de ingreso a la ciudad.

aciar

Juicio político: una hipótesis que comienza a circular en Tierra del Fuego

Shelknamsur
De interés 02/02/2026

El uso de fondos del Puerto de Ushuaia para cubrir gastos del Poder Ejecutivo, contrataciones de estudios jurídicos por cifras en dólares y un escenario fiscal que obligó a recurrir a asistencia para afrontar el pago de salarios conforman el trasfondo de una discusión que empezó a ganar espacio en la agenda pública. En declaraciones en radio Artika, el abogado Raúl Aciar sostuvo que, de confirmarse estos hechos, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional.

photo_4902642586875530147_y-1

Avanza la repavimentación de Gobernador Paz con trabajos ejecutados por el Municipio durante el verano 2026

Shelknamsur
Ushuaia02/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia avanza con nuevas tareas de repavimentación sobre distintos tramos de la avenida Gobernador Paz, en el marco del Programa de Recuperación Vial previsto para la temporada de verano 2026. Las obras forman parte del esquema de mantenimiento planificado por el Ejecutivo municipal para mejorar la circulación en arterias estratégicas de la ciudad.

md (88)

Río Grande propone recorridos históricos y caminatas guiadas para redescubrir la ciudad durante febrero

Shelknamsur
Río Grande 03/02/2026

En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.