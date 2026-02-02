“Comunidad en Grande 2026”: agenda municipal con talleres, kermesses y actividades gratuitas durante enero y febrero

A través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, el Municipio invita a la comunidad a participar de “Comunidad en Grande 2026”, una propuesta integral que reúne actividades gratuitas orientadas al encuentro, la creatividad, el aprendizaje y la recreación. La iniciativa contempla talleres emprendedores, espacios creativos, actividades de costura y manualidades, propuestas de bienestar y kermesses temáticas para las infancias.

Las actividades se desarrollan en la Casa Municipal, APA, Padre José Zink y otros espacios distribuidos en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso y la participación de vecinos y vecinas.

Durante la última semana de enero se concretó el segundo taller de “Elaboración de bolso playero” en APA, mientras que este viernes 30 se llevará adelante la kermesse temática “Colores”, destinada a niñas y niños de 6 a 12 años, también en APA y con cupos limitados.

En semanas anteriores, la agenda incluyó la elaboración de “Rosca de Reyes” para las infancias, un ciclo de fotografía para emprendedores, talleres sobre redes sociales, el primer encuentro de elaboración de bolso playero y la kermesse “Día de playa”, con una amplia participación de la comunidad.

De cara a febrero, las propuestas continúan con el taller “Creá tu cartuchera”, que se realizará el miércoles 4 y jueves 5 en la Casa Municipal y en APA, destinado a personas adultas. El viernes 6 tendrá lugar una kermesse temática “Circo” en la zona sur de la ciudad, en la Calesita ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin, abierta al público y con la invitación a que las infancias asistan disfrazadas.

Asimismo, el miércoles 4 comenzará “Lunas luminosas”, un taller compuesto por seis encuentros que se dictará en el espacio Padre Zink, destinado a personas mayores de 18 años y con cupos limitados. En tanto, los días miércoles 11 y jueves 12 se desarrollará el taller “Elaboración de mochila escolar”, con dos encuentros en APA, también orientado a mayores de 18 años.

Para las infancias, los viernes 13, 20 y 27 se llevará adelante “Jugarte – Espacio Creativo”, una iniciativa artística destinada a niñas y niños de 8 a 13 años. A su vez, se suman actividades de bienestar como “Yoga en familia”, el miércoles 25 de febrero, pensada para niñas y niños acompañados por una persona adulta, y “Yoga y letras”, el jueves 26, orientada a personas mayores de 15 años, combinando expresión corporal y escrita.

Desde la organización se informó que las personas interesadas deberán acercarse el día de cada actividad con los materiales solicitados en cada propuesta. En el caso de las kermesses infantiles, estas se realizan todos los viernes con temáticas variadas, por lo que se recomienda seguir las redes oficiales del Municipio para acceder a la información actualizada.

A través de esta agenda de verano, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la generación de espacios de participación, inclusión y bienestar, fortaleciendo los vínculos comunitarios y garantizando el acceso a propuestas culturales, recreativas y formativas para vecinos y vecinas de todas las edades.