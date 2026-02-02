El Paseo Canto del Viento ofrece alimentos frescos y producción local de martes a domingo

El Municipio de Ushuaia continúa impulsando espacios destinados a fortalecer el consumo local y el acceso a alimentos seguros y de calidad. En ese marco, vecinas y vecinos pueden adquirir una amplia variedad de productos frescos y saludables en el punto de venta del Paseo Canto del Viento, ubicado en Monseñor Fagnano 650.
Río Grande 02/02/2026ShelknamsurShelknamsur
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El espacio funciona de martes a sábado, de 10 a 20 horas, y los domingos, de 10 a 13 horas, con una propuesta orientada a acercar a las familias fueguinas alimentos sanos, promoviendo al mismo tiempo la producción regional y los circuitos cortos de comercialización.

En el punto de venta se pueden encontrar pescados frescos, huevos y hortalizas, además de productos elaborados por RGA Alimentos, entre ellos tomates y ajíes agroecológicos, así como pollos frescos, ampliando la oferta de alimentos de origen local.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca consolidar un espacio de referencia para el consumo responsable, acompañando a productores regionales y garantizando a la comunidad el acceso a alimentos frescos, saludables y de calidad durante toda la semana.

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