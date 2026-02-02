El Paseo Canto del Viento ofrece alimentos frescos y producción local de martes a domingo

El espacio funciona de martes a sábado, de 10 a 20 horas, y los domingos, de 10 a 13 horas, con una propuesta orientada a acercar a las familias fueguinas alimentos sanos, promoviendo al mismo tiempo la producción regional y los circuitos cortos de comercialización.

En el punto de venta se pueden encontrar pescados frescos, huevos y hortalizas, además de productos elaborados por RGA Alimentos, entre ellos tomates y ajíes agroecológicos, así como pollos frescos, ampliando la oferta de alimentos de origen local.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca consolidar un espacio de referencia para el consumo responsable, acompañando a productores regionales y garantizando a la comunidad el acceso a alimentos frescos, saludables y de calidad durante toda la semana.