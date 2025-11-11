La Biblioteca Popular Sarmiento celebró su 99° aniversario con un reconocimiento a su aporte cultural

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia encabezó el acto por el 99° aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento, realizado en su sede histórica de San Martín y Fadul. La ceremonia reunió a autoridades municipales, integrantes de la Comisión de la Biblioteca y vecinos que se acercaron a acompañar el homenaje a una institución que forma parte del corazón cultural de la ciudad.

photo_4940654825561590564_y-2-1
Participaron la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi; la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina; el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el concejal Nicolás Pelloli y otros ediles del Deliberante, además de representantes de la Comisión de la Biblioteca. Durante el encuentro se entregó una placa en reconocimiento al compromiso de la entidad con la educación, la cultura y la comunidad de Ushuaia, destacando su rol como espacio de encuentro, conocimiento y memoria viva.

Molina felicitó a quienes integran y sostienen la institución: “La comisión de la biblioteca trabaja y milita la cultura y la educación. Ese compromiso diario es un acto de fortaleza en pos de un espacio tan importante. Desde la gestión municipal valoramos y reconocemos el trabajo permanente de estos lugares históricos, culturales y educativos que se sostienen gracias al esfuerzo de la comunidad”.

La secretaria también recordó la importancia del edificio construido especialmente para la Biblioteca al final de la calle San Martín: “Es parte de una política pública de un Estado presente. Hoy nos corresponde a todos y todas cuidarla y habitarla”.

Miriam Camponovo, presidenta de la Comisión de la Biblioteca Popular Sarmiento, expresó su emoción en esta nueva celebración: “Estoy muy contenta y agradecida de poder festejar estos 99 años. La biblioteca es de todos y sostenerla es una responsabilidad colectiva. No hubiera sido posible sin el apoyo constante de quienes forman parte de esta comunidad organizada”.

