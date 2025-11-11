Río Grande volvió a latir con la 5ª Expo Agroproductiva: miles de vecinos participaron del mayor encuentro productivo patagónico

Con un sólido acompañamiento de vecinos y vecinas, el Municipio de Río Grande llevó adelante la 5ª edición de la Expo Agroproductiva, un evento que ya se consolidó como el encuentro más importante del sector en toda la Patagonia. Durante dos jornadas, la Misión Salesiana volvió a convertirse en un escenario de campo vivo, producción local y tradición, en el marco de una política que la gestión del intendente Martín Perez transformó en sello de identidad.

Río Grande 11/11/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_4940957981533211398_y-3
Copiar Código AMP

La propuesta, organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, reunió a productores, emprendedores, asociaciones e industrias de la provincia, ofreciendo espectáculos artísticos, destrezas criollas, capacitaciones, cocina en vivo y una amplia oferta gastronómica. Los visitantes recorrieron decenas de stands que exhibieron el valor del trabajo fueguino y el crecimiento del sector en los últimos años.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, definió el encuentro como un regreso a las raíces de la ciudad: “Nos reencontramos en la Misión Salesiana, un faro de la producción fueguina que marcó la vida de mucha gente, y la mía no es la excepción. Para quienes crecimos acá, noviembre era sinónimo de tradición, cultura y trabajo. Hoy, gracias a un Municipio que cree que producir en Tierra del Fuego es posible, recuperamos esa identidad y la transformamos en una fiesta popular que celebra lo que somos”.

Armas destacó también los avances alcanzados por el sector productivo local: “Hoy el sector avícola produce 100 mil huevos por mes, cuando hace apenas seis años eran productores de autoconsumo. Lanzamos un sello avícola propio y estamos a días de inaugurar la primera chacra agroexperimental de Río Grande, que será un espacio clave para la investigación, la educación y el desarrollo productivo”.

En esa misma línea, el funcionario celebró un hecho histórico para la producción fueguina: “Hace muy pocos días, los pollos de RGA Alimentos llegaron a la Antártida. Es soberanía, es provincia bicontinental y es el resultado de un sueño que empezó en la primera Expo Agroproductiva, cuando firmamos con la Misión Salesiana el convenio para recuperar los galpones avícolas. Hoy, ese sueño es realidad gracias al amor por nuestra tierra”.

Armas agradeció además el trabajo del equipo municipal, en una jornada que coincidió con el Día del Trabajador Municipal, y afirmó: “Este camino continúa. Desde la gestión del intendente Martín Perez creemos en un futuro con producción y trabajo para nuestra gente. Disfrutemos del valor de Tierra del Fuego”.

Durante ambas jornadas, miles de riograndenses participaron de charlas y capacitaciones sobre soberanía alimentaria, compostaje, hidroponía y producción local, dictadas por referentes de proyectos fueguinos. Hubo cocina en vivo con chefs locales, actividades recreativas para toda la familia, jineteadas, cordero al palo y propuestas que recuperaron el espíritu del campo fueguino y el valor de las raíces patagónicas.

A cinco ediciones de su lanzamiento, la Expo Agroproductiva se consolida como un espacio de encuentro, intercambio y crecimiento, donde la comunidad puede conocer, valorar y acompañar el trabajo de quienes producen en la provincia.

El Municipio de Río Grande reafirmó, así, su compromiso con el fortalecimiento del sector productivo local y con políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria, el desarrollo sostenible y el orgullo por la producción fueguina.

Últimos artículos
photo_4940957981533211398_y-3

Río Grande volvió a latir con la 5ª Expo Agroproductiva: miles de vecinos participaron del mayor encuentro productivo patagónico

Shelknamsur
Río Grande 11/11/2025

Con un sólido acompañamiento de vecinos y vecinas, el Municipio de Río Grande llevó adelante la 5ª edición de la Expo Agroproductiva, un evento que ya se consolidó como el encuentro más importante del sector en toda la Patagonia. Durante dos jornadas, la Misión Salesiana volvió a convertirse en un escenario de campo vivo, producción local y tradición, en el marco de una política que la gestión del intendente Martín Perez transformó en sello de identidad.

photo_4940654825561590564_y-2-1

La Biblioteca Popular Sarmiento celebró su 99° aniversario con un reconocimiento a su aporte cultural

Shelknamsur
Ushuaia11/11/2025

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia encabezó el acto por el 99° aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento, realizado en su sede histórica de San Martín y Fadul. La ceremonia reunió a autoridades municipales, integrantes de la Comisión de la Biblioteca y vecinos que se acercaron a acompañar el homenaje a una institución que forma parte del corazón cultural de la ciudad.

Te puede interesar
LUCK

Río Grande afina los preparativos para una nueva edición de la Fiesta del Encendido del Arbolito, con Luck Ra como figura central

Shelknamsur
Río Grande 09/11/2025

Río Grande se alista para uno de los momentos más esperados del calendario local: la Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito, que este año se realizará el próximo 7 de diciembre y volverá a reunir a miles de familias en el Parque de los 100 Años. La jornada incluirá shows locales, actividades especiales y la presentación del cantante cordobés Luck Ra, que llega para coronar la noche.

Lo más visto
SLESIANOS

Río Grande celebrará los 150 años de la llegada de los Salesianos al país con misas, música y actividades culturales

Shelknamsur
Río Grande 07/11/2025

En el marco de los 150 años de la llegada de los Salesianos a la Argentina, el Municipio de Río Grande organizó, junto a la Misión Salesiana, el Instituto Salesiano de Estudios Superiores Padre Miguel Bonuccelli (ISES), TotalEnergies, Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Energy, una serie de actividades culturales y religiosas que tendrán lugar el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en distintos puntos de la ciudad.

photo_4933767209847294742_y-1

Península Mitre es uno de los pocos lugares donde la naturaleza todavía manda, y el ser humano no tiene otra opción que adaptarse

Mariano López
De interés 08/11/2025

La temporada de visitas a Península Mitre quedó habilitada el 1° de noviembre y se extenderá hasta el 15 de abril de 2026. Para llegar al ingreso deben recorrerse cerca de 180 km desde Ushuaia hasta la Estancia Moat, y desde allí continúan travesías a pie de entre 70 y 110 km, según el itinerario, en un área sin señal ni servicios. Por eso se exige completar el Registro de Visitantes y seguir cuidados básicos: no hacer fuego, ingresar acompañados y llevar botiquín, GPS, tabla de mareas, víveres y equipo de comunicación.

LUCK

Río Grande afina los preparativos para una nueva edición de la Fiesta del Encendido del Arbolito, con Luck Ra como figura central

Shelknamsur
Río Grande 09/11/2025

Río Grande se alista para uno de los momentos más esperados del calendario local: la Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito, que este año se realizará el próximo 7 de diciembre y volverá a reunir a miles de familias en el Parque de los 100 Años. La jornada incluirá shows locales, actividades especiales y la presentación del cantante cordobés Luck Ra, que llega para coronar la noche.

photo_4940654825561590564_y-2-1

La Biblioteca Popular Sarmiento celebró su 99° aniversario con un reconocimiento a su aporte cultural

Shelknamsur
Ushuaia11/11/2025

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia encabezó el acto por el 99° aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento, realizado en su sede histórica de San Martín y Fadul. La ceremonia reunió a autoridades municipales, integrantes de la Comisión de la Biblioteca y vecinos que se acercaron a acompañar el homenaje a una institución que forma parte del corazón cultural de la ciudad.

photo_4940957981533211398_y-3

Río Grande volvió a latir con la 5ª Expo Agroproductiva: miles de vecinos participaron del mayor encuentro productivo patagónico

Shelknamsur
Río Grande 11/11/2025

Con un sólido acompañamiento de vecinos y vecinas, el Municipio de Río Grande llevó adelante la 5ª edición de la Expo Agroproductiva, un evento que ya se consolidó como el encuentro más importante del sector en toda la Patagonia. Durante dos jornadas, la Misión Salesiana volvió a convertirse en un escenario de campo vivo, producción local y tradición, en el marco de una política que la gestión del intendente Martín Perez transformó en sello de identidad.