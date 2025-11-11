Río Grande volvió a latir con la 5ª Expo Agroproductiva: miles de vecinos participaron del mayor encuentro productivo patagónico

La propuesta, organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, reunió a productores, emprendedores, asociaciones e industrias de la provincia, ofreciendo espectáculos artísticos, destrezas criollas, capacitaciones, cocina en vivo y una amplia oferta gastronómica. Los visitantes recorrieron decenas de stands que exhibieron el valor del trabajo fueguino y el crecimiento del sector en los últimos años.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, definió el encuentro como un regreso a las raíces de la ciudad: “Nos reencontramos en la Misión Salesiana, un faro de la producción fueguina que marcó la vida de mucha gente, y la mía no es la excepción. Para quienes crecimos acá, noviembre era sinónimo de tradición, cultura y trabajo. Hoy, gracias a un Municipio que cree que producir en Tierra del Fuego es posible, recuperamos esa identidad y la transformamos en una fiesta popular que celebra lo que somos”.

Armas destacó también los avances alcanzados por el sector productivo local: “Hoy el sector avícola produce 100 mil huevos por mes, cuando hace apenas seis años eran productores de autoconsumo. Lanzamos un sello avícola propio y estamos a días de inaugurar la primera chacra agroexperimental de Río Grande, que será un espacio clave para la investigación, la educación y el desarrollo productivo”.

En esa misma línea, el funcionario celebró un hecho histórico para la producción fueguina: “Hace muy pocos días, los pollos de RGA Alimentos llegaron a la Antártida. Es soberanía, es provincia bicontinental y es el resultado de un sueño que empezó en la primera Expo Agroproductiva, cuando firmamos con la Misión Salesiana el convenio para recuperar los galpones avícolas. Hoy, ese sueño es realidad gracias al amor por nuestra tierra”.

Armas agradeció además el trabajo del equipo municipal, en una jornada que coincidió con el Día del Trabajador Municipal, y afirmó: “Este camino continúa. Desde la gestión del intendente Martín Perez creemos en un futuro con producción y trabajo para nuestra gente. Disfrutemos del valor de Tierra del Fuego”.

Durante ambas jornadas, miles de riograndenses participaron de charlas y capacitaciones sobre soberanía alimentaria, compostaje, hidroponía y producción local, dictadas por referentes de proyectos fueguinos. Hubo cocina en vivo con chefs locales, actividades recreativas para toda la familia, jineteadas, cordero al palo y propuestas que recuperaron el espíritu del campo fueguino y el valor de las raíces patagónicas.

A cinco ediciones de su lanzamiento, la Expo Agroproductiva se consolida como un espacio de encuentro, intercambio y crecimiento, donde la comunidad puede conocer, valorar y acompañar el trabajo de quienes producen en la provincia.

El Municipio de Río Grande reafirmó, así, su compromiso con el fortalecimiento del sector productivo local y con políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria, el desarrollo sostenible y el orgullo por la producción fueguina.