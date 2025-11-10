Río Grande impulsa un mes de actividades para reflexionar sobre la violencia de género

En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, desplegará durante noviembre una agenda de actividades orientadas a promover la reflexión colectiva y la construcción de espacios libres de violencia.

Río Grande 10/11/2025
25n
El objetivo central es reforzar la conciencia social sobre la violencia de género y alentar acciones concretas que contribuyan a su erradicación. Con ese propósito, distintas áreas municipales impulsarán propuestas abiertas a la comunidad en varios puntos de la ciudad.

Uno de los ejes será la charla-taller “Memorias que hablan, acciones que transforman”, un espacio pensado para recorrer la dimensión histórica del 25 de noviembre —fecha que homenajea a las hermanas Mirabal en República Dominicana— y analizar cómo las luchas colectivas, pasadas y presentes, impulsan transformaciones profundas hacia una vida libre de violencias.

La actividad se realizará en tres encuentros: el 14 de noviembre a las 10 h en la Asociación A.P.A. (Cirilo Thomas 628); el 19 de noviembre a las 14 h en el CCM del Barrio CGT (Victoria Ocampo 1066); y el 26 de noviembre a las 14 h en el CCM del Barrio Las Aves (Halcón Peregrino 2547).

La agenda concluirá el viernes 21 de noviembre con la tradicional Bicicleteada organizada junto a la agrupación “Ciclismo de Chicas Río Grande”. La propuesta arrancará a las 10 h en el Centro Integral de la Mujer e incluirá un espacio de reflexión para recordar el significado de la fecha.

Desde el Municipio remarcaron que el compromiso con una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias se sostiene a través de políticas públicas continuas y de la participación activa de toda la comunidad.

