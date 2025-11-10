Río Grande impulsa un mes de actividades para reflexionar sobre la violencia de género

El objetivo central es reforzar la conciencia social sobre la violencia de género y alentar acciones concretas que contribuyan a su erradicación. Con ese propósito, distintas áreas municipales impulsarán propuestas abiertas a la comunidad en varios puntos de la ciudad.

Uno de los ejes será la charla-taller “Memorias que hablan, acciones que transforman”, un espacio pensado para recorrer la dimensión histórica del 25 de noviembre —fecha que homenajea a las hermanas Mirabal en República Dominicana— y analizar cómo las luchas colectivas, pasadas y presentes, impulsan transformaciones profundas hacia una vida libre de violencias.

La actividad se realizará en tres encuentros: el 14 de noviembre a las 10 h en la Asociación A.P.A. (Cirilo Thomas 628); el 19 de noviembre a las 14 h en el CCM del Barrio CGT (Victoria Ocampo 1066); y el 26 de noviembre a las 14 h en el CCM del Barrio Las Aves (Halcón Peregrino 2547).

La agenda concluirá el viernes 21 de noviembre con la tradicional Bicicleteada organizada junto a la agrupación “Ciclismo de Chicas Río Grande”. La propuesta arrancará a las 10 h en el Centro Integral de la Mujer e incluirá un espacio de reflexión para recordar el significado de la fecha.

Desde el Municipio remarcaron que el compromiso con una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias se sostiene a través de políticas públicas continuas y de la participación activa de toda la comunidad.