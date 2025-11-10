La Municipalidad celebró su primera participación en “La Noche de los Museos” con una fuerte impronta fueguina

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Casa de Ushuaia en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo una destacada primera participación en el festival porteño “La Noche de los Museos”, donde cientos de visitantes se acercaron para conocer propuestas culturales e históricas vinculadas a la identidad fueguina.

La actividad se llevó adelante junto al Museo Marítimo y del Presidio e incluyó charlas, exposiciones y transmisiones especiales que convocaron a público de todas las edades a lo largo de la jornada.

La apertura estuvo marcada por la charla “Una vida en 3 continentes de Gunther Plüschow”, dictada por Roberto Litvachkes. El especialista repasó la trayectoria del aviador alemán que se convirtió en pionero de los vuelos sobre los cielos fueguinos y registró las primeras imágenes aéreas de la región.

Más tarde se realizó una transmisión en vivo desde Ushuaia con una visita guiada por el Museo del Presidio, encabezada por la especialista Verónica Pedemonte. La recorrida permitió acercar a los asistentes la historia de la célebre “Cárcel del Fin del Mundo” y su valor patrimonial.

A las 21, el público joven copó la sala para la charla y muestra fotográfica “Antártida – Los colores del desierto frío”, en la que Marcelo Gurruchaga compartió su experiencia en el continente blanco y resaltó el vínculo entre luz, silencio y paisaje en uno de los territorios más extremos del planeta.

Ya entrada la noche, la memoria ancestral tuvo su propio espacio con “Guardianes de la tierra austral: un viaje por la historia de los primeros pobladores fueguinos”. Vanina Ojeda, subsecretaria de Cultura de Ushuaia y referente del pueblo Selk’nam, remarcó la vigencia cultural y simbólica de los pueblos nativos en la construcción de la identidad social e institucional.

El cierre estuvo a cargo del escritor y ambientalista Marcelo Beccaceci, quien presentó “Gauchos de Malvinas”. La obra reconstruye la vida de los gauchos rioplatenses que trabajaron en la ganadería de las Islas durante más de seis décadas del siglo XIX, con ilustraciones y acuarelas realizadas hace 150 años que retratan la vida cotidiana de aquellos criollos.

Desde la Municipalidad de Ushuaia destacaron el fuerte interés del público y remarcaron la importancia de promover espacios de divulgación cultural que fortalezcan el vínculo con la historia y la identidad fueguina.

