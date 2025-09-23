Después del encuentro con Trump, crecen las sospechas sobre la presencia militar de EE.UU. en Ushuaia

Después del encuentro con Donald Trump en Nueva York, la discusión sobre los términos del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos se intensificó. Milei necesita con urgencia los desembolsos para cubrir compromisos de deuda en enero y julio, pero en paralelo crecen las dudas respecto de qué se pedirá como contraprestación.

En diálogo con C5N, el ministro de Defensa Luis Petri buscó despejar rumores: “No hay base naval conjunta, no hay proyecto”. Sin embargo, tras la reunión presidencial, volvieron a circular versiones que ubican a Ushuaia como el punto de interés para una eventual presencia militar estadounidense.

El interés norteamericano por el sur argentino no es nuevo. La capital fueguina es considerada la puerta de entrada a la Antártida y está ubicada a pocos kilómetros del Pasaje de Drake, el estrecho marítimo que conecta Atlántico y Pacífico. Controlar esa ruta significa tener influencia directa sobre un corredor vital para la navegación y el comercio mundial.

Como analogía, la experiencia de España en los años cincuenta muestra el costo de estas decisiones: Madrid aceptó la instalación de bases militares estadounidenses en Rota, Torrejón y Zaragoza a cambio de financiamiento y respaldo político, lo que condicionó durante décadas su política exterior. Para muchos, ese espejo advierte sobre lo que podría repetirse en Argentina si se avanza en acuerdos similares.

Desde el oficialismo sostienen que se busca fortalecer una alianza regional con Estados Unidos que contrarreste la influencia de China, incluso con la posibilidad de revisar el swap de monedas con Beijing, tal como reveló TN. Esa hipótesis, sumada a la eventual apertura a presencia militar en Ushuaia, alimenta las dudas sobre hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno argentino en nombre de la estabilidad financiera.

El contraste es claro: mientras Petri insiste en negar que exista un proyecto de base, las negociaciones financieras con Washington y la agenda geopolítica colocan a Tierra del Fuego y al Pasaje de Drake en el centro de un tablero donde la soberanía vuelve a estar bajo la lupa.