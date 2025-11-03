Joven fueguino de 23 años, en el frente de batalla en Rusia: su padre pide ayuda urgente para traerlo de regreso

ShelknamsurDe interés 01/11/2025
La candidata a vocal de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) por los Activos de la Lista 22 color Cian, Ruth Gómez, se refirió a las elecciones del próximo 7 de noviembre, en las que se renovarán los integrantes del Directorio en toda la provincia.
ShelknamsurRío Grande 01/11/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante una nueva edición del programa “Juventudes Ponen Primera”, con el objetivo de promover la educación vial y acompañar a las juventudes en la construcción de una movilidad segura y responsable.
ShelknamsurLegislatura 02/11/2025
Del 4 al 18 de noviembre, la Comisión de Presupuesto y Economía Nº 2 —que preside Federico Sciurano— empezará a trabajar sobre el proyecto del Presupuesto 2026, aunque el texto ni siquiera ingresó formalmente a la Cámara. La discusión se ampara en el reglamento para habilitar las comisiones, pero el proceso arranca con una particularidad difícil: se debatirá un presupuesto que, en términos estrictos, todavía no existe para el Poder Legislativo.
ShelknamsurRío Grande 02/11/2025
Con la mira puesta en garantizar una celebración ordenada y sin sobresaltos, el Municipio de Río Grande reunió a todas las fuerzas que intervendrán en el operativo previsto para las cuatro noches de la Serenata Estudiantil 2025, que comenzará el próximo 3 de noviembre en el Cono de Sombra. La coordinación apunta a anticipar escenarios y reforzar un esquema integral de prevención destinado a los jóvenes que participarán del tradicional encuentro.
ShelknamsurRío Grande 02/11/2025
Con la llegada de la temporada primavera–verano, el Municipio de Río Grande profundizó los trabajos de pintura, limpieza, parquizado y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es reforzar el entorno urbano que las vecinas y los vecinos utilizan durante todo el año y consolidar una imagen ordenada, cuidada y con mayor sentido de pertenencia.
ShelknamsurRío Grande 03/11/2025
Con el lema “Cuidarse también es cosa de hombres”, el Municipio de Río Grande relanza, por segundo año consecutivo, su programa de prevención del cáncer de próstata. La iniciativa, que comenzará el 17 de noviembre, está dirigida a hombres y diversidades desde los 45 años, tengan o no obra social, y apunta a reforzar el diagnóstico temprano de una enfermedad que suele avanzar en silencio.
ShelknamsurUshuaia03/11/2025
El Polo Deportivo Héroes de Malvinas fue escenario de una verdadera fiesta este fin de semana, con el desarrollo del torneo “Aniversario de Ushuaia”, cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación, que reunió a más de 150 nadadores de distintas ciudades de la región y de Chile.
ShelknamsurMundo03/11/2025
La historia de Dante Bettiga, un joven fueguino de 23 años que viajó a Rusia para estudiar idiomas y terminó incorporado a las fuerzas militares en plena guerra contra Ucrania, generó profunda preocupación en Tierra del Fuego y derivó en un reclamo desesperado de su familia.
ShelknamsurDe interés 03/11/2025
La madrugada volvió a mostrar la cara más dura del clima fueguino. Una intensa nevada en la zona alta de la Ruta Nacional N.º 3 obligó a las autoridades provinciales a exigir neumáticos de invierno para todos los vehículos que circulen entre Ushuaia y Lago Escondido. La decisión se tomó tras constatar acumulación de nieve, sectores con niebla y una calzada resbaladiza producto del brusco descenso de temperatura.
Mariano LópezLegislatura 03/11/2025
El oficialismo PJ–FORJA resolvió iniciar este martes el debate del Presupuesto Provincial 2026 directamente en la Comisión Nº 2 pese a que el proyecto no tiene estado parlamentario, un paso esencial del proceso legislativo. Con un gasto previsto de $2,28 billones y recursos estimados en $2,23 billones, la decisión roza lo inconstitucional, porque habilitar el tratamiento sin estado parlamentario permite que cualquier proyecto avance sin el control formal que exige la Constitución y el reglamento interno.