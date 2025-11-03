Joven fueguino de 23 años, en el frente de batalla en Rusia: su padre pide ayuda urgente para traerlo de regreso

Dante había viajado con fines académicos. Sin embargo, en medio del conflicto y de las medidas de movilización dispuestas por el gobierno ruso, fue reclutado y enviado al frente de batalla. La situación tomó por sorpresa a su familia, que ahora intenta activar todos los mecanismos posibles para asegurar su retorno a la Argentina.

Su padre, Juan Bettiga, residente de Ushuaia, presentó una nota formal dirigida al ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, en la que solicita la dispensa inmediata del servicio militar. En el escrito detalla que atraviesa un cuadro de cáncer de hígado y que su estado de salud requiere del acompañamiento familiar, algo que hoy resulta imposible debido a la situación de su hijo.

Bettiga aclaró que Dante nunca viajó para incorporarse a las fuerzas armadas. “Mi hijo fue a estudiar, no a combatir. Necesitamos que vuelva sano y salvo”, remarcó en su pedido.

Mientras esperan una respuesta oficial, la familia comenzó a buscar apoyo de organismos humanitarios y autoridades argentinas para impulsar gestiones diplomáticas. El caso ya empieza a comentarse en distintos ámbitos, dado que involucra a un ciudadano argentino atrapado en uno de los conflictos más delicados del escenario internacional.