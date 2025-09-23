“No vamos a permitir la entrega de la Base Naval de Ushuaia a los Estados Unidos”, afirmó la senadora López

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, repudió con dureza la intención del presidente Javier Milei de autorizar la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en la Base Naval Integrada de Ushuaia, a cambio de un nuevo endeudamiento que compromete a todo el pueblo argentino.



“Esto se llama traición a la Patria. Milei está dispuesto a entregar nuestra soberanía y la Base Naval Integrada a un aliado del Reino Unido, usurpadores de nuestras Malvinas. Nuestra Constitución es clara: no se puede instalar personal militar extranjero en suelo argentino sin autorización del Congreso. Y mucho menos a espaldas del pueblo”, denunció la senadora.

Una región estratégica

López advirtió que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es el corazón estratégico de la Argentina ya que se proyecta la defensa de las Islas Malvinas, se custodian los recursos naturales del Atlántico Sur y se ejerce soberanía frente a la usurpación británica en nuestras islas Malvinas.

“En Tierra del Fuego no aceptamos militares extranjeros controlando nuestro mar, nuestras islas y nuestros recursos. Ceder la Base Naval Integrada de Ushuaia sería entregar nuestra soberanía a la misma potencia que respalda a Gran Bretaña en la ocupación ilegal de Malvinas”, sostuvo.

Iniciativas en el Senado

La legisladora adelantó que presentará en las próximas horas un proyecto de repudio y un pedido de interpelación al ministro de Defensa, Luis Petri, y al Canciller, Gerardo Werthein.

“Queremos que expliquen al Congreso y al pueblo argentino por qué entregan nuestra soberanía a cambio de deuda. La Patria se defiende, y desde Tierra del Fuego lo vamos a hacer con toda nuestra fuerza”, expresó.

“Un presidente arrodillado”

La senadora López también cuestionó duramente la política exterior del Gobierno nacional: “Milei se arrodilla ante los intereses extranjeros y nos quiere convertir en aliados militares del Reino Unido. Ningún fueguino ni argentino de bien puede aceptar esta entrega”.

Finalmente, la senadora reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía al afirmar que “los fueguinos sabemos que aquí se juega el futuro de la Argentina. Desde Ushuaia hasta Malvinas, desde el Atlántico Sur hasta la Antártida, la Patria se defiende. Y tengan la certeza de que no vamos a permitir que un gobierno traidor a la patria nos robe ese derecho. La Patria no se entrega.”