“No vamos a permitir la entrega de la Base Naval de Ushuaia a los Estados Unidos”, afirmó la senadora López

De interés 22/09/2025
La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.
Ushuaia22/09/2025
Este sábado 27 de septiembre, a las 21:30 en el Centro Cultural Esther Fadul, se realizará la “Peña del Prelaborde”. Con un bono contribución de $7.000, la cita contará con música, danza y la entrega de premios a los ganadores del Preselectivo que definió a los representantes fueguinos para el Festival Nacional del Malambo de Laborde 2026.
Ushuaia22/09/2025
El intendente Walter Vuoto recibió a los planteles masculino y femenino de handball que se preparan para enfrentar el 11 de octubre a sus pares de Río Grande. En el encuentro entregó indumentaria y material deportivo, ratificando el apoyo municipal al crecimiento de la disciplina.
Ushuaia22/09/2025
La 25° edición del Ushuaia Joven se vivió con intensidad y una gran convocatoria. Más de 350 vecinos y vecinas acompañaron las distintas competencias organizadas por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, a través de la Coordinación de Juventudes.
Ushuaia22/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia anunció que este miércoles 2 de octubre a las 19 horas, en el Colegio Ernesto Sábato, se realizará una Jornada de Adopción Responsable de mascotas como parte de las actividades de la Semana de la Voz, organizada por el CENT N° 11.
Ushuaia22/09/2025
Por primera vez en la provincia, la capital fueguina albergó el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande y encabezada por el intendente Martín Perez, con el acompañamiento de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), la Clínica San Jorge y la Defensoría de la Nación.
Río Grande 22/09/2025
Con cena, sorteos y espectáculos en el Colegio Don Bosco, jubilados y jubiladas de toda la provincia compartieron un encuentro de integración. El intendente Martín Perez destacó que el festejo coincidió con la inauguración del primer Centro de Bienestar para Personas Mayores de Tierra del Fuego.
Ushuaia23/09/2025
Con recursos propios, el Municipio de Ushuaia avanza en la construcción de una nueva vereda peatonal y en la puesta en valor de la Plaza Bolivia —frente a la Escuela 22—. Al mismo tiempo, evalúa retomar la obra de la pasarela urbana, hoy paralizada por la falta de pago del Gobierno nacional, en un contexto donde la gestión local busca sostener la infraestructura urbana pese al recorte nacional.
Ushuaia23/09/2025
El Poder Judicial de Tierra del Fuego, a través de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, convocó a participar de la “Primera Jornada del Ministerio Público Fiscal y Derecho Ambiental 2025”, que se realizará el jueves 9 de octubre, a las 9 horas, en el Salón de Actos Conrado Witthaus (Congreso Nacional Nº 502, Ushuaia).
Río Grande 23/09/2025
El Municipio incorporó un moderno equipo en el marco de un convenio con la empresa COM & LOG, que permitirá mejorar la infraestructura, garantizar las faenas y consolidar un modelo de articulación público–privada.