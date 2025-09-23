Petri descartó una base naval en Tierra del Fuego a cambio del préstamo que gestiona Milei

Desde Nueva York, donde acompaña a la comitiva argentina en la Asamblea General de la ONU, Petri remarcó: “No hay base naval conjunta, no hay proyecto”. Y aunque evitó precisar qué podría pedir Washington a cambio de la asistencia financiera, afirmó que esas definiciones estarán en manos del Presidente.

El ministro de Defensa, Luis Petri, fue tajante al rechazar la posibilidad de una base militar conjunta con Estados Unidos en Ushuaia. “No hay base naval conjunta, no hay proyecto”, aseguró en diálogo con C5N desde Nueva York, donde acompaña al presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.

Petri explicó que su reunión con el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, sirvió para fortalecer la cooperación bilateral, pero desligó ese entendimiento de cualquier condicionamiento en las negociaciones por un préstamo financiero. “Argentina va a colaborar y a profundizar su alianza con los Estados Unidos”, dijo, aunque insistió en que no existe ninguna iniciativa sobre bases militares.

En paralelo, el gobernador Gustavo Melella viene sosteniendo una posición crítica. Según remarcó en distintas declaraciones, “el país no puede hipotecar su futuro, su política exterior ni su soberanía institucional” a cambio de acuerdos financieros o gestos políticos. Incluso advirtió que detrás de la negociación con Washington se esconde un “pacto geopolítico condicionado”, que pondría a la Argentina en una posición de vulnerabilidad.

Melella también planteó que estas decisiones no pueden tomarse “en silencio”, sin transparencia ni participación del Congreso, y remarcó la importancia de resguardar la soberanía territorial sobre Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.