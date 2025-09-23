Petri descartó una base naval en Tierra del Fuego a cambio del préstamo que gestiona Milei

En diálogo con C5N, el ministro de Defensa Luis Petri descartó que la instalación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Tierra del Fuego forme parte del préstamo que negocia el presidente Javier Milei. En contraposición, el gobernador Gustavo Melella viene alertando sobre los riesgos de “entregar soberanía” y de hipotecar el futuro nacional bajo acuerdos externos.

Mundo23/09/2025ShelknamsurShelknamsur
trump-milei
Copiar Código AMP

Desde Nueva York, donde acompaña a la comitiva argentina en la Asamblea General de la ONU, Petri remarcó: “No hay base naval conjunta, no hay proyecto”. Y aunque evitó precisar qué podría pedir Washington a cambio de la asistencia financiera, afirmó que esas definiciones estarán en manos del Presidente.

El funcionario recordó además que mantuvo una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en la que se acordó que “Argentina va a colaborar y a profundizar su alianza con los Estados Unidos”, pero desligó ese entendimiento de la negociación actual.

El ministro de Defensa, Luis Petri, fue tajante al rechazar la posibilidad de una base militar conjunta con Estados Unidos en Ushuaia. “No hay base naval conjunta, no hay proyecto”, aseguró en diálogo con C5N desde Nueva York, donde acompaña al presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.

Petri explicó que su reunión con el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, sirvió para fortalecer la cooperación bilateral, pero desligó ese entendimiento de cualquier condicionamiento en las negociaciones por un préstamo financiero. “Argentina va a colaborar y a profundizar su alianza con los Estados Unidos”, dijo, aunque insistió en que no existe ninguna iniciativa sobre bases militares.

En paralelo, el gobernador Gustavo Melella viene sosteniendo una posición crítica. Según remarcó en distintas declaraciones, “el país no puede hipotecar su futuro, su política exterior ni su soberanía institucional” a cambio de acuerdos financieros o gestos políticos. Incluso advirtió que detrás de la negociación con Washington se esconde un “pacto geopolítico condicionado”, que pondría a la Argentina en una posición de vulnerabilidad.

Melella también planteó que estas decisiones no pueden tomarse “en silencio”, sin transparencia ni participación del Congreso, y remarcó la importancia de resguardar la soberanía territorial sobre Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.

Últimos artículos
trump-milei

Petri descartó una base naval en Tierra del Fuego a cambio del préstamo que gestiona Milei

Shelknamsur
Mundo23/09/2025

En diálogo con C5N, el ministro de Defensa Luis Petri descartó que la instalación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Tierra del Fuego forme parte del préstamo que negocia el presidente Javier Milei. En contraposición, el gobernador Gustavo Melella viene alertando sobre los riesgos de “entregar soberanía” y de hipotecar el futuro nacional bajo acuerdos externos.

20250922110420312454252d7e5f1be4b90570b9df1af2

Veredas y plaza revalorizan el turbal de Monte Gallinero

Shelknamsur
Ushuaia23/09/2025

Con recursos propios, el Municipio de Ushuaia avanza en la construcción de una nueva vereda peatonal y en la puesta en valor de la Plaza Bolivia —frente a la Escuela 22—. Al mismo tiempo, evalúa retomar la obra de la pasarela urbana, hoy paralizada por la falta de pago del Gobierno nacional, en un contexto donde la gestión local busca sostener la infraestructura urbana pese al recorte nacional.

Te puede interesar
CHILE-1

Ushuaia acompañó la conmemoración del Día Nacional de Chile

Shelknamsur
Mundo19/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia participó de la conmemoración del Día Nacional de Chile, organizada por el Consulado del país vecino en la capital fueguina. El acto se desarrolló en el Museo Marítimo y contó con la presencia de representantes de instituciones locales, referentes de la colectividad chilena y autoridades consulares.

latam

Ushuaia–Malvinas tendrá vuelo directo hasta diciembre

Shelknamsur
Mundo22/08/2025

El gobierno ilegítimo británico en las Islas Malvinas confirmó que el vuelo semanal de LATAM que une Punta Arenas con Mount Pleasant realizará su escala argentina en Ushuaia entre el 1° de septiembre y el 23 de diciembre, debido a reparaciones en la pista del aeropuerto de Río Gallegos. De esta manera, durante casi cuatro meses se podrá viajar directamente entre Ushuaia y Malvinas, en el marco del Acuerdo de 1999 que establece escalas mensuales en suelo argentino.

photo_4980982983624339239_y-1

Una hazaña extrema: el cruce a nado del Canal Beagle

Shelknamsur
Mundo19/08/2025

La atleta española e ingeniera náutica Begoña Alday unió Cabo Peña (Argentina) con el Paso McKinlay (Chile), nadando un kilómetro y medio en las gélidas aguas del canal fueguino en pleno invierno austral. La travesía se llevó adelante en condiciones extremas y forma parte de la preparación que la deportista realiza de cara al desafío IronHuman, el primer triatlón en la Antártida previsto para 2026.

IDENTIDAD

"Es un orgullo formar parte de esta edición tan significativa que reafirma los lazos históricos que unen a Argentina y Chile", afirmó Martín Perez

Shelknamsur
Mundo29/07/2025

Así lo expresó el intendente Martín Perez tras recibir en su despacho a autoridades del Automóvil Club Río Grande. Durante el encuentro, ultimaron detalles de la 50° edición del Gran Premio de la Hermandad que se desarrollará los próximos 15, 16 y 17 de agosto. Perez hizo entrega formal de una Declaración de Interés Municipal por la relevancia deportiva, cultural y regional de este evento histórico.

1c

Todo en tiempo real

Shelknamsur
Mundo22/05/2025

5G ya es una realidad en Argentina. La tecnología móvil más veloz que existe hasta el momento promete cambiar para siempre la forma en que nos conectamos. La quinta generación de redes móviles supone un salto tecnológico que supera ampliamente al 4G en velocidad, capacidad y eficiencia. ¿Por qué? Porque fue pensada para impactar en los entramados productivos, lo que supone una mejora exponencial en el servicio que reciben los usuarios finales.

industria-1

Lavigne: “Las empresas nos confirmaron que no hay puestos laborales en riesgo”

Shelknamsur
Mundo21/05/2025

El secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, desmintió que la reducción de aranceles de importación deba impactar en los niveles de empleo en Tierra del Fuego. En diálogo con FM Másters, confirmó que en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, “las empresas se comprometieron a que se van a sostener los empleos”.

images (5)

Sismo de 7,5° sacudió el sur de Tierra del Fuego: alarma por posible tsunami en Chile y se sintió fuerte en Ushuaia y Río Grande

Shelknamsur
Mundo02/05/2025

Un potente sismo de magnitud 7,5° en la escala de Richter se registró este viernes a las 9:58 de la mañana, con epicentro a unos 200 kilómetros al sur de Ushuaia. Un potente sismo de magnitud 7,4° en la escala de Richter se registró este viernes 2 de mayo a las 9:58 de la mañana, con epicentro en zona marítima a unos 200 kilómetros al sur de Ushuaia, según informó el United States Geological Survey (USGS).

photo_4936355382905908758_y-1

Ushuaia fortalece lazos con la ciudad China de Shaoxing

Shelknamsur
Mundo28/04/2025

El intendente Walter Vuoto, encabezó la reunión con una delegación de altas autoridades del Municipio chino de Shaoxing, encabezada por secretario general, Shi Huifang, con el objetivo de afianzar vínculos y fortalecer una agenda de interés mutuo vinculada a diversas áreas.

Lo más visto
A

El futuro es brillante: Motorola y Swarovsky elevan el diseño de los auriculares

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.

20250922133148_limpieza2

Campaña de Limpieza en el Canal Beagle: 20 años de compromiso ambiental

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia acompañó una nueva edición de la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle, organizada por el Comité de Seguimiento del Compromiso Onashaga, que este año celebra dos décadas de trabajo sostenido. La iniciativa reunió a más de 80 voluntarios que realizaron tareas de recolección en la Isla Casco y la Isla Karelo.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 15.44.12 (1)

76 años del hundimiento del Rastreador Fournier: homenaje en Ushuaia a los 77 tripulantes caídos

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

El acto conmemorativo por el 76° aniversario del hundimiento del Rastreador A.R.A. Fournier fue presidido por el comandante del Área Naval Austral, contraalmirante Guillermo Alberto Prada. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, ex combatientes de Malvinas y familiares de marinos. En un clima de profundo respeto, se recordó a los 77 tripulantes que perdieron la vida en 1949 en las aguas australes. Con la presencia del ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando, la conmemoración reforzó el compromiso de mantener viva la memoria de aquellos héroes del mar.

460d26f913002877811ae34f7dd70d3c

Fuerte nevada: rutas con nieve, banquinas intransitables y poca visibilidad

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

Desde la tarde de ayer, una intensa nevada complicó la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. El último parte de Gendarmería Nacional, emitido a las 15:55, confirmó que el sector comprendido entre el kilómetro 3000, a la altura de Lago Escondido, y el kilómetro 3009, en el mirador Paso Garibaldi, presenta calzada nevada y mojada, con banquinas cubiertas de nieve acumulada.

md (18)

Se recordó el 76° aniversario del naufragio del Rastreador Fournier en la Base Naval

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia participó del acto en homenaje a los 77 tripulantes que perdieron la vida en el hundimiento del Rastreador ARA Fournier, ocurrido el 22 de septiembre de 1949 en el Estrecho de Magallanes. La ceremonia fue organizada por el Área Naval Austral en el gimnasio de la Base Naval y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

USHUAIA1

Ushuaia fue sede del 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

Por primera vez en la provincia, la capital fueguina albergó el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande y encabezada por el intendente Martín Perez, con el acompañamiento de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), la Clínica San Jorge y la Defensoría de la Nación.