La tensión estalló este martes en la reunión conjunta de las comisiones N° 2 y 5, luego de que Somos Fueguinos presentara un proyecto de reforma de la OSEF que nunca fue tratado. El texto, ingresado el año pasado, no obtuvo tratamiento por la "mayoría automática". Un jubilado con problemas cardíacos irrumpió visiblemente afectado y golpeó la mesa, solicitando la renuncia de todo el directorio de la OSEF: “¡Nos dejan sin cobertura, sin medicamentos y reforman la ley sin escuchar a los damnificados!” La presidenta de la obra social desmintió las acusaciones de tener familiares nombrados, pero dejó más dudas que certezas.

La vicegobernadora estuvo presente en la comisión y dijo ser afiliada a la OSEF desde 1984; hizo observaciones sobre el déficit de la obra social. Sin embargo, sus comentarios carecieron de números concretos y no terminaron de convencer a los presentes. Fue entonces cuando Raúl Von der Thusen dijo: “No alcanza con señalar problemas: el Gobierno debe presentar soluciones, aportar los recursos necesarios y recuperar la confianza de los afiliados”.

Jorge Lechman le dijo a la vicegobernadora y al bloque de FORJA: “En lo personal, no respaldaría el proyecto en su formato actual. No voy a acompañar una reforma que no garantice un debate profundo y propuestas reales”. Además, recriminó al oficialismo: “Si pretenden correr este trámite a libro cerrado, demuestran desprecio por quienes confían en la OSEF y dejan de lado a quienes más la necesitan”. Von der Thusen lo secundó: “No aprobaría un dictamen exprés sin un análisis detallado y la participación efectiva de todos los sectores”.

Representantes sindicales reclamaron su lugar.

Pese al cruce de opiniones, FORJA se mantiene firme en su calendario: si logra dictamen este jueves, la próxima sesión definirá si consigue los ocho votos necesarios. Una aprobación apresurada podría profundizar la fractura con los afiliados y retrasar las mejoras que muchos esperan.