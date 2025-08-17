Ushuaia: el Municipio desafectó a un contratado tras un hecho de violencia de género

La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que, en relación al hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana en la calle Alem, se ha tomado la decisión de desafectar de manera inmediata al contratado Kevin Ortiz, quien prestaba servicios en la Dirección de Rentas.

MUNI
El mencionado trabajador fue identificado como el autor de una grave agresión física contra una joven, provocándole heridas visibles en el rostro. Frente a la gravedad de lo sucedido, el Ejecutivo Municipal dispuso su inmediata cesación y el inicio de las actuaciones administrativas para su baja de la nómina de contratos del municipio.

Desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, así como desde toda la gestión municipal, se expresa el más enérgico repudio a este hecho, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Ushuaia con la erradicación de todas las formas de violencia por motivos de género.

«No debe haber lugar en el Estado para quienes ejercen conductas que vulneran derechos y atentan contra la integridad de otras personas. Estamos a disposición para acompañar y contener estas situaciones en la emergencia y en todo el proceso judicial en cada hecho de violencia de género», señaló Alejandra Vuoto, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades.

📞 Si estás atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte las 24 horas al 144, línea gratuita y confidencial.

En Ushuaia, también podés contactar a la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades al 2901 652723, o acercarte a la Casa de la Mujer, ubicada en Av. Maipú 1120.

